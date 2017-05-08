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Ко Дню Победы на ипподроме в Бишкеке пройдут конно-спортивные игры

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359510_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424727-ru.html

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8 мая 2017, 13:04       Комментарии

Завтра, 9 мая, на ипподроме "Ак-Кула" в Бишкеке пройдут национальные конно-спортивные игры, приуроченные ко Дню Победы в ВОВ.
Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, в этот день пройдут конные скачки на разные дистанции, состязания по борьбе на лошадях эр эниш, показательные выступления по национальной охоте салбуурун.
А также состоятся матчи за третье место турнира по кок-бору, в конце дня пройдет матч за первое место.
Как уточняется, игры также посвящены памяти народного артиста СССР Суйменкула Чокморова и каскадера Усена Кудайбергенова. В рамках дня будут показательные выступления спортсменов и каскадеров федерации "Тайманбас".
На проведение мероприятий по конно-спортивным играм Дирекция по национальным видам спорта выделила почти 2 млн сомов.
Отметим, в эти дни также в Бишкеке проходит турнир по национальной игре тогуз коргоол. А завтра планируется проведение соревнований по курешу, посвященных памяти Героя Советского Союза Самата Садыкова. Турнир пройдет во Дворце спорта имени Кожомкула.

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