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В Бишкеке 24-летний парень напал и избил 63-летнего мужчину

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359509_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424726-ru.html

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ГУПМ МВД: В центре Бишкека 9 мая будет ограничено движение для автотранспорта

8 мая 2017, 13:08       Комментарии

Милиция задержала 24-летнего молодого человека за нападение и избиение.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека, 25 апреля примерно в 08.00 часов утра, в дежурную часть УВД Ленинского района, поступило сообщение о том, что в лестничной площадке одного из строительно-монтажного кооператива "Ф", обнаружен мужчина, лежавший без сознания, который был избит неизвестными лицами и каретой скорой помощи доставлен в отделение реанимации Национального госпиталя МЗ КР.
Позже было установлено, что избитый мужчина оказался жителем города, 1954г.р. Т.С., у которого телесные повреждения характеризовались, как "обширная черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, открытый перелом затылочной кости справа, отек головного мозга".
По данному факту в УВД Ленинского района возбуждено уголовное дело по ст. 104 УК Кыргызской Республики.
В ходе проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУВД за совершения данного преступления задержан уроженец Таласской области М.Ж., 1993 года рождения
В своих показаниях он пояснил, что 24 апреля 2017 года, примерно в 23.30 часов, пришел в подъезд строительно-монтажного кооператива "Ф", где и совершил данное преступление.
В отношении задержанного принята мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1.
На данное время проводятся следственные мероприятия.

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