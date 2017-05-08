Премьер С.Жээнбеков провел совещание по модернизации ипподрома "Ак-Кула" в Бишкеке

8 мая 2017, 13:14 Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня провел рабочее совещание по вопросам реконструкции и модернизации ипподрома "Ак-Кула" в городе Бишкек. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Представители Генеральной прокуратуры и мэрии города Бишкек проинформировали, что в рамках проведенной соответствующей работы выяснена имущественная хронология ипподрома "Ак-Кула", который на сегодняшний день принадлежит столичному муниципалитету. Ипподром с прилегающей территорией в 54 гектара перешел на баланс мэрии города Бишкек. По данным специалистов, для реконструкции ипподрома потребуется порядка 300 млн. сомов.

"Модернизация ипподрома "Ак-Кула" является важным мероприятием, так как с каждым годом среди населения и зарубежных гостей возрастает интерес к конноспортивным играм. Это станет дополнительным импульсом в повышении туристической привлекательности нашей столицы. Последние проведенные праздничные мероприятия выявили имеющиеся инфраструктурные проблемы ипподрома. В этой связи необходимо провести его реконструкцию", - подчеркнул С.Жээнбеков.

Он напомнил, что ипподром "Ак-Кула" был включен в перечень социально-значимых объектов, подлежащих строительству и ремонту в 2017 году.

Глава Правительства поручил Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта и мэрии города Бишкек в оперативном порядке внести проекты по реконструкции ипподрома "Ак-Кула".

Напомним, что 29 марта 2017 года, Сооронбай Жээнбеков посетил ипподром "Ак-Кула" и дал ряд поручений соответствующим государственным органам по изучению всей имущественной хронологии событий и судебных разбирательств вокруг него.