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Глава аппарата Президента С.Исаков навестил ветеранов ВОВ, проживающих в Ошской области

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-app...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424724-ru.html

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Трем ветеранам Великой Отечественной войны оказана помощь от имени президента КР

8 мая 2017, 13:18       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков сегодня, 8 мая 2017 года, навестил ветеранов Великой Отечественной войны Муктара Нургазиева и Базарбая Холматова, проживающих в Ошской области, и вручил им от имени Главы государства материальную помощь.
Как сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР, на встрече с Муктаром Нургазиевым Сапар Исаков поздравил фронтовика с предстоящим Днем Победы, пожелал ему от имени Главы государства крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Руководитель аппарата Президента КР отметил, что многих ветеранов, к сожалению, уже нет в живых. И каждый из ныне живущих заслуживает особого внимания и уважения.
В гостях у другого ветерана Великой Отечественной войны Базарбая Холматова С.Исаков поздравил его с наступающим праздником, пожелав от имени Главы государства здоровья и благополучия.
В беседе с фронтовиком С.Исаков особо подчеркнул, что государство принимает все необходимые меры по материальной и социальной поддержке ветеранов и тружеников тыла.
Участники Великой Отечественной войны Муктар Нургазиев и Базарбай Холматов в свою очередь поблагодарили Президента КР Алмазбека Атамбаева за оказанное внимание и поддержку.

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