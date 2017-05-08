Глава аппарата Президента С.Исаков навестил ветеранов ВОВ, проживающих в Ошской области

8 мая 2017, 13:18 Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков сегодня, 8 мая 2017 года, навестил ветеранов Великой Отечественной войны Муктара Нургазиева и Базарбая Холматова, проживающих в Ошской области, и вручил им от имени Главы государства материальную помощь.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР, на встрече с Муктаром Нургазиевым Сапар Исаков поздравил фронтовика с предстоящим Днем Победы, пожелал ему от имени Главы государства крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Руководитель аппарата Президента КР отметил, что многих ветеранов, к сожалению, уже нет в живых. И каждый из ныне живущих заслуживает особого внимания и уважения.

В гостях у другого ветерана Великой Отечественной войны Базарбая Холматова С.Исаков поздравил его с наступающим праздником, пожелав от имени Главы государства здоровья и благополучия.

В беседе с фронтовиком С.Исаков особо подчеркнул, что государство принимает все необходимые меры по материальной и социальной поддержке ветеранов и тружеников тыла.

Участники Великой Отечественной войны Муктар Нургазиев и Базарбай Холматов в свою очередь поблагодарили Президента КР Алмазбека Атамбаева за оказанное внимание и поддержку.