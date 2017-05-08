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Президент Азербайджана поздравил А.Атамбаева и народ страны с 72-ой годовщиной Победы в ВОВ

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424723-ru.html

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8 мая 2017, 13:22       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил главу Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и народ страны с 72-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
"Наши народы, плечом к плечу сражавшиеся против фашизма в годы самой разрушительной войны в истории человечества, проявили беспримерной героизм, мужество и самоотверженность, как на фронтах, так и в тылу.
Уверен, что добрые традиции дружбы, взаимоподдержки и взаимопонимания между нашими народами, прошедшие поистине суровой испытание в те тяжелые военные годы и впредь послужат прочной основой для дальнейшего развития и укрепления всестороннего сотрудничества и многопланового взаимодействия между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой", - отмечено в телеграмме главы Азербайджана.
И.Алиева пожелал А.Атамбаеву, ветеранам войны и труженикам тыла, всему братскому народу Кыргызстана мира, благополучия и успехов.

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