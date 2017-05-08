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МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение

Источник:
http://kabar.kg/news/mchs-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424722-ru.html

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8 мая 2017, 13:26       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в связи с выпавшими, ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха в горных районах и на авто дорогах Бишкек-Ош (перевал Төө-Ашуу) 121-128, 132-136 км, (Ала-Бел, ущелье Чычкан) 225-250 км, Каракол-Эңилчек (перевал Чоң-Ашуу) 45-92 км, Барскоон-Ак-Шыйрак (перевалы Барскоон и Сөөк) 60-68 км сохраняется сход снежных лавин и снежные заносы. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.
В период с 8 по 9 мая 2017 г в связи с локальными ливневыми дождями по предгорным и горным районам республики селеопасно, на реках ожидаются подъемы уровней воды.
С целью недопущения гибели людей, обеспечение безопасности граждан и снижения материального ущерба, Министерством чрезвычайных ситуаций КР было издана телефонограмма от 4 мая 2017 года, которая доведена до соответствующих служб Гражданской защиты и полномочным представителям правительства КР областей и мэрам городов Бишкек и Ош. Кроме этого, посредством сотовых операторов переданы СМС оповещения до населения.

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