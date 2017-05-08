На площади Ала-Тоо открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню Победы (фото)

8 мая 2017, 13:02 Комментарии

В столице на площади Ала-Тоо открылась фотовыставка "Праздник со слезами на глазах", посвященная 72-годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

В открытии выставки приняли участие мэр города Бишкек Албек Ибраимов, первый вице-мэр Эрнис Зарлыков, вице-мэры Айгуль Рыскулова, Бакытбек Дюшембиев, акимы районов столицы.

На выставке представлены около 100 работ известных фотографов разных времен, которые отображают тяготы военного времени и радость Великой Победы.

На центральной площади уже прошли фотовыставки, посвященные Международному женскому дню, празднованию Нооруза, Апрельской народной революции и Дню города Бишкек.