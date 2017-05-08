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На площади Ала-Тоо открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню Победы (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

        

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424721-ru.html

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В Бишкеке на площади "Ала-Тоо" открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню Победы

8 мая 2017, 13:02       Комментарии

В столице на площади Ала-Тоо открылась фотовыставка "Праздник со слезами на глазах", посвященная 72-годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.
В открытии выставки приняли участие мэр города Бишкек Албек Ибраимов, первый вице-мэр Эрнис Зарлыков, вице-мэры Айгуль Рыскулова, Бакытбек Дюшембиев, акимы районов столицы.
На выставке представлены около 100 работ известных фотографов разных времен, которые отображают тяготы военного времени и радость Великой Победы.
На центральной площади уже прошли фотовыставки, посвященные Международному женскому дню, празднованию Нооруза, Апрельской народной революции и Дню города Бишкек.

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