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Милиционер на капоте авто в Баткене — задержан подозреваемый

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424720-ru.html

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8 мая 2017, 12:57       Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. Задержан подозреваемый в наезде на инспектора патрульной милиции в Баткене, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Управления внутренних дел Баткенской области.
Инцидент произошел 6 мая на улице Нургазиева, возле центрального рынка. Водитель легковушки проигнорировал требование милиционера об остановке, тот преградил ему дорогу, но автомобилист поехал дальше - с инспектором на капоте. Через десяток метров сотрудник ПМ слез с авто, а нарушитель скрылся.
"Подозреваемого задержали 8 мая. Он является жителем села Кызыл-Бел Баткенской области, ему 27 лет", - рассказали в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Проводится расследование.
Милиционер при наезде не пострадал.

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