Милиционер на капоте авто в Баткене — задержан подозреваемый

8 мая 2017, 12:57 Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. Задержан подозреваемый в наезде на инспектора патрульной милиции в Баткене, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Управления внутренних дел Баткенской области.

Инцидент произошел 6 мая на улице Нургазиева, возле центрального рынка. Водитель легковушки проигнорировал требование милиционера об остановке, тот преградил ему дорогу, но автомобилист поехал дальше - с инспектором на капоте. Через десяток метров сотрудник ПМ слез с авто, а нарушитель скрылся.

"Подозреваемого задержали 8 мая. Он является жителем села Кызыл-Бел Баткенской области, ему 27 лет", - рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Проводится расследование.

Милиционер при наезде не пострадал.