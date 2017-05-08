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После землетрясений почти 3 тыс человек в Чон-Алае живут в палатках

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424719-ru.html

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В Турции 10 человек пострадали в результате поломки аттракциона

8 мая 2017, 13:02       Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. После серии землетрясений, вследствие которых были повреждены сотни домов, 2 964 жителя сел Чон-Алайского района Ошской области размещены в палатках, сообщила пресс-служба правительства.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков накануне посетил села в районе, встретился с местными жителями, осмотрел поврежденные и разрушенные строения. Он передал местным жителям слова поддержки от президента Алмазбека Атамбаева и пообещал, что правительство приложит максимум усилий для скорейшей ликвидации последствий ЧС. Ранее был открыт спецсчет для сбора денег пострадавшим.
© Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков накануне посетил села в районе, встретился с местными жителями, осмотрел поврежденные и разрушенные строения. Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Равшанбек Рысбаев сообщил, что за последнее время в Чон-Алайском районе зафиксированы 16 землетрясений различной мощности, в восьми случаях сила толчков превышала четыре балла.
Специалисты обследовали 993 жилых дома и установили, что восемь из них полностью разрушены, 529 находятся в аварийном состоянии, 456 нуждаются в ремонте. Капитальный ремонт также необходимо провести в местной больнице, а школа и мечеть признаны аварийными.
На территории пострадавших сел разбиты 510 палаток, в которых размещены 2 964 жителя. Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев проинформировал, что работают передвижные медицинские пункты, оказывающие неотложную помощь сельчанам.
Глава правительства поручил не срывать учебный процесс и организовать мобильные образовательные учреждения для школьников. Также поручено организовать доставку в села необходимых строительных материалов по себестоимости.
Премьер еще раз отметил важность страхования жилых помещений от пожаров и стихийных бедствий, напомнив, что специально для этих целей была создана Государственная страховая компания. Размер взноса для жителей сельской местности составляет 600 сомов в год, при наступлении страхового случая выплата достигает 500 тысяч.
Глава кабмина также напомнил, что при проведении строительных работ крайне важно соблюдать сейсмологические и иные нормы.

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