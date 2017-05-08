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В Бишкеке пройдет фестиваль европейского кино

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424718-ru.html

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ГУПМ МВД: В центре Бишкека 9 мая будет ограничено движение для автотранспорта

8 мая 2017, 12:46       Комментарии

С 11 по 14 мая в бишкекском кинотеатре «Манас» пройдет фестиваль европейских фильмов. Об этом сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Кыргызстане.
«Все желающие смогут посмотреть в течение четырех дней 10 новых фильмов из стран Европейского Союза на оригинальных языках с русскими субтитрами», — сообщают организаторы.
Фильмы представлены странами-участницами Европейского Союза – Великобританией, Германией, Францией, Италией, Чехией, Словакией, Словенией, Венгрией, Испанией и Эстонией.
Вход на фестиваль свободный, но требуется заранее забронировать билеты – не более шести в одни руки.
Фестиваль организован представительством Европейского Союза в Кыргызской Республике совместно с аккредитованными посольствами стран-участниц Союза для укрепления культурных связей между Кыргызской Республикой и ЕС.

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