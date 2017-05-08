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В пострадавших от землетрясения районах Чон-Алая 10 мая будут открыты палаточные школы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-post...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424717-ru.html

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В пострадавших от землетрясения селах Чон-Алая 10 мая откроют палаточные школы

Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим от стихийных бедствий на юге Кыргызстана

8 мая 2017, 12:54       Комментарии

Министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева посетила пострадавшие от землетрясения села Кара-Тейит, Кара-Мык, Жекенди и Шибээ Чон-Алайского района Ошской области, где произошли землетрясения. об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.
Глава ведомства провела встречу с коллективами школ указанных сел. Совместно с представителями МЧС и Госстроя проведен осмотр зданий школ.
Так, по данным МЧС КР, аварийными и непригодными для ведения образовательного процесса признаны три школы. Принято решение о развертывании палаток, которые откроются 10 мая на территориях этих трех школ. К началу нового учебного года будет построена новая школа в селе Шибээ и проведен капитальный ремонт в оставшихся двух школах.
Министр также побывала в Узгенском районе Ошской области, где на прошлой неделе прошел оползень. Поскольку местная школа находится в оползнеопасной зоне, было принято решение о распределении учеников в соседние учебные заведения.
Глава ведомства заверила преподавательский состав школ, что для обеспечения бесперебойного процесса обучения в пострадавших от стихийных бедствий селах будет оказана вся необходимая помощь.

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