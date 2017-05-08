В пострадавших от землетрясения районах Чон-Алая 10 мая будут открыты палаточные школы

8 мая 2017, 12:54 Комментарии

Министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева посетила пострадавшие от землетрясения села Кара-Тейит, Кара-Мык, Жекенди и Шибээ Чон-Алайского района Ошской области, где произошли землетрясения. об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Глава ведомства провела встречу с коллективами школ указанных сел. Совместно с представителями МЧС и Госстроя проведен осмотр зданий школ.

Так, по данным МЧС КР, аварийными и непригодными для ведения образовательного процесса признаны три школы. Принято решение о развертывании палаток, которые откроются 10 мая на территориях этих трех школ. К началу нового учебного года будет построена новая школа в селе Шибээ и проведен капитальный ремонт в оставшихся двух школах.

Министр также побывала в Узгенском районе Ошской области, где на прошлой неделе прошел оползень. Поскольку местная школа находится в оползнеопасной зоне, было принято решение о распределении учеников в соседние учебные заведения.

Глава ведомства заверила преподавательский состав школ, что для обеспечения бесперебойного процесса обучения в пострадавших от стихийных бедствий селах будет оказана вся необходимая помощь.