Трем ветеранам Великой Отечественной войны оказана помощь от имени президента КР

8 мая 2017, 13:14 Комментарии

От имени Президента Алмазбека Атамбаева оказана материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны Шаабаю Шатманову, Леониду Тузову и Асеку Урманбетову. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сегодня, 8 мая, в канун Дня Победы заместитель руководителя Аппарата президента Кыргызской Республики Эльвира Сариева навестила ветеранов Великой Отечественной войны Шаабая Шатманова, Леонида Тузова, Асека Урманбетова и передала ветеранам поздравления, искренние слова благодарности, пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни. Также участникам Великой Отечественной войны вручена материальную помощь от имени президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева.

Фронтовик Шаабай Шатманов рассказал о тяжелых испытаниях, которые весь народ прошел в военные и послевоенные годы, поделился своими наставлениями. Поздравляя ветерана, Эльвира Сариева отметила, что его героизм навсегда останется в памяти нашего народа. Фронтовик Шаабай Шатманов участвовал в освобождении Новороссийска, Керчи, Бреста, Варшавы, Праги и Берлина. Кавалер орденов "Красной Звезды", боевого "Красного Знамени", Отечественной войны I степени.

Также заместитель руководителя Аппарата президента Кыргызской Республики поздравила ветерана Леонида Тузова с наступающим Днем Победы, акцентировав героизм и многолетний труд ветерана, как пример для нынешнего и будущих поколений кыргызстанцев. Леонид Тузов воевал на 1-м Белорусском фронте, в составе 2-й танковой армии. Награжден боевыми орденами "Красной звезды", Отечественной войны I и II степеней, медалями "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией в ВОВ 1941 – 1945 гг.". В мае 1945 года получил тяжелое ранение.

Напомним, 13 марта 2017 года на Леонида Тузова было совершено нападение. Нападавшие — две женщины — связали ветерана и завладели крупной суммой денег, предназначавшейся на приобретение кардиостимулятора, боевыми и государственными наградами ветерана. Через двое суток нападавшие были задержаны.

И сегодня же Эльвира Сариева поздравила 94-летнего Асека Урманбетова. Ветеран ВОВ Асек Урманбетов в годы войны командовал стрелковым взводом, воевал на Прибалтийском фронте. За боевые заслуги награжден орденами "Красной звезды", Отечественной войны I степени. Был тяжело ранен.

Ветераны Шаабай Шатманов, Леонид Тузов и Асек Урманбетов поздравили кыргызстанцев, пожелали всем гражданам Кыргызской Республики мирного неба и благополучия.

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