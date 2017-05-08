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Глава аппарата Президента С.Исаков навестил ветеранов ВОВ, проживающих в Ошской областиГлава аппарата Президента С.Исаков навестил ветеранов ВОВ, проживающих в Ошской областиВ Бишкеке 24-летний парень напал и избил 63-летнего мужчинуВ Бишкеке 24-летний парень напал и избил 63-летнего мужчину

Трем ветеранам Великой Отечественной войны оказана помощь от имени президента КР

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/trem-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424716-ru.html

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Глава аппарата Президента С.Исаков навестил ветеранов ВОВ, проживающих в Ошской области

8 мая 2017, 13:14       Комментарии

От имени Президента Алмазбека Атамбаева оказана материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны Шаабаю Шатманову, Леониду Тузову и Асеку Урманбетову. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Сегодня, 8 мая, в канун Дня Победы заместитель руководителя Аппарата президента Кыргызской Республики Эльвира Сариева навестила ветеранов Великой Отечественной войны Шаабая Шатманова, Леонида Тузова, Асека Урманбетова и передала ветеранам поздравления, искренние слова благодарности, пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни. Также участникам Великой Отечественной войны вручена материальную помощь от имени президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева.
Фронтовик Шаабай Шатманов рассказал о тяжелых испытаниях, которые весь народ прошел в военные и послевоенные годы, поделился своими наставлениями. Поздравляя ветерана, Эльвира Сариева отметила, что его героизм навсегда останется в памяти нашего народа. Фронтовик Шаабай Шатманов участвовал в освобождении Новороссийска, Керчи, Бреста, Варшавы, Праги и Берлина. Кавалер орденов "Красной Звезды", боевого "Красного Знамени", Отечественной войны I степени.
Также заместитель руководителя Аппарата президента Кыргызской Республики поздравила ветерана Леонида Тузова с наступающим Днем Победы, акцентировав героизм и многолетний труд ветерана, как пример для нынешнего и будущих поколений кыргызстанцев. Леонид Тузов воевал на 1-м Белорусском фронте, в составе 2-й танковой армии. Награжден боевыми орденами "Красной звезды", Отечественной войны I и II степеней, медалями "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией в ВОВ 1941 – 1945 гг.". В мае 1945 года получил тяжелое ранение.
Напомним, 13 марта 2017 года на Леонида Тузова было совершено нападение. Нападавшие — две женщины — связали ветерана и завладели крупной суммой денег, предназначавшейся на приобретение кардиостимулятора, боевыми и государственными наградами ветерана. Через двое суток нападавшие были задержаны.
И сегодня же Эльвира Сариева поздравила 94-летнего Асека Урманбетова. Ветеран ВОВ Асек Урманбетов в годы войны командовал стрелковым взводом, воевал на Прибалтийском фронте. За боевые заслуги награжден орденами "Красной звезды", Отечественной войны I степени. Был тяжело ранен.
Ветераны Шаабай Шатманов, Леонид Тузов и Асек Урманбетов поздравили кыргызстанцев, пожелали всем гражданам Кыргызской Республики мирного неба и благополучия.
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