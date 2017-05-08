В Чикаго при стрельбе во время траурной церемонии убиты два человека

8 мая 2017, 12:35 Комментарии

Двое неизвестных открыли огонь по траурной процессии в Чикаго, два человека погибли, ещё восемь получили ранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на CNN и полицию.

По данным телеканала, в воскресенье, 7 мая, пострадавшие принимали участие в мемориальной церемонии по мужчине, убитому в ходе бандитских разборок, когда подверглись вооруженному нападению со стороны неизвестных.

"Два человека вышли из переулка и открыли огонь из автоматических винтовок по траурной службе, которая проходила в Брайтон парке", - заявил представитель полиции.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавших.

Ранее двое детей получили ранения при стрельбе в Чикаго.

В январе президент США Дональд Трамп пообещал отправить агентов ФБР в Чикаго, если не будет снижен уровень насилия.

В Чикаго за 2016 год совершено рекордное число убийств за последние 20 лет.