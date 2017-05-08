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В Чикаго при стрельбе во время траурной церемонии убиты два человека

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359511_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424715-ru.html

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На афгано-пакистанской границе погибли десятки человек

8 мая 2017, 12:35       Комментарии

Двое неизвестных открыли огонь по траурной процессии в Чикаго, два человека погибли, ещё восемь получили ранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на CNN и полицию.
По данным телеканала, в воскресенье, 7 мая, пострадавшие принимали участие в мемориальной церемонии по мужчине, убитому в ходе бандитских разборок, когда подверглись вооруженному нападению со стороны неизвестных.
"Два человека вышли из переулка и открыли огонь из автоматических винтовок по траурной службе, которая проходила в Брайтон парке", - заявил представитель полиции.
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавших.
Ранее двое детей получили ранения при стрельбе в Чикаго.
В январе президент США Дональд Трамп пообещал отправить агентов ФБР в Чикаго, если не будет снижен уровень насилия.
В Чикаго за 2016 год совершено рекордное число убийств за последние 20 лет.

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