В Непале хотят ввести возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест

8 мая 2017, 12:42 Комментарии

В Непале изучают вопрос введения ограничений на возраст, при котором можно подняться на Эверест.

Как сообщает RT со ссылкой на Associated Press, причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста Мина Бахадура Шерхана. Он скончался в ходе попытки вновь установить мировой рекорд и покорить Эверест.

"Необходимо незамедлительно ввести закон, ограничивающий возраст. Если бы было ограничение, можно было бы избежать гибели", - заявил глава Ассоциации горного туризма Непала Анг Тшеринг.

По словам Тшеринга, ассоциация будет требовать от правительства ограничить возраст 76 годами.

Ранее швейцарский альпинист Уэли Стек, которому дали прозвище Швейцарская Машина, погиб в процессе подготовки к подъёму на гору Эверест.