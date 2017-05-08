8 мая 2017, 12:51 Комментарии

Реконструкция ипподрома "Ак-Кула" обойдется в 300 млн сомов. Об этом стало известно 8 мая на рабочем совещании в правительстве по вопросам реконструкции и модернизации ипподрома "Ак-Кула" в городе Бишкек. Как сообщила пресс-служба правительства, представители Генеральной прокуратуры и мэрии города Бишкек проинформировали, что в рамках проведенной соответствующей работы выяснена имущественная хронология ипподрома "Ак-Кула", который на сегодняшний день принадлежит столичному муниципалитету. Ипподром с прилегающей территорией в 54 гектара перешел на баланс мэрии города Бишкек.

"Модернизация ипподрома "Ак-Кула" является важным мероприятием, так как с каждым годом среди населения и зарубежных гостей возрастает интерес к конноспортивным играм. Это станет дополнительным импульсом в повышении туристической привлекательности нашей столицы. Последние проведенные праздничные мероприятия выявили имеющиеся инфраструктурные проблемы ипподрома. В этой связи необходимо провести его реконструкцию", - подчеркнул премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Он напомнил, что ипподром "Ак-Кула" был включен в перечень социально-значимых объектов, подлежащих строительству и ремонту в 2017 году.

Глава правительства поручил Госагентству по делам молодежи, физической культуры и спорта и мэрии города Бишкек в оперативном порядке внести проекты по реконструкции ипподрома "Ак-Кула".

С.Жээнбеков 29 марта посетил ипподром "Ак-Кула" и дал ряд поручений соответствующим государственным органам по изучению всей имущественной хронологии событий и судебных разбирательств вокруг него.