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Реконструкция ипподрома "Ак-Кула" обойдется в 300 млн сомов

 

Фотографии: akipress.kg

      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424713-ru.html

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8 мая 2017, 12:51       Комментарии

Реконструкция ипподрома "Ак-Кула" обойдется в 300 млн сомов. Об этом стало известно 8 мая на рабочем совещании в правительстве по вопросам реконструкции и модернизации ипподрома "Ак-Кула" в городе Бишкек. Как сообщила пресс-служба правительства, представители Генеральной прокуратуры и мэрии города Бишкек проинформировали, что в рамках проведенной соответствующей работы выяснена имущественная хронология ипподрома "Ак-Кула", который на сегодняшний день принадлежит столичному муниципалитету. Ипподром с прилегающей территорией в 54 гектара перешел на баланс мэрии города Бишкек.
"Модернизация ипподрома "Ак-Кула" является важным мероприятием, так как с каждым годом среди населения и зарубежных гостей возрастает интерес к конноспортивным играм. Это станет дополнительным импульсом в повышении туристической привлекательности нашей столицы. Последние проведенные праздничные мероприятия выявили имеющиеся инфраструктурные проблемы ипподрома. В этой связи необходимо провести его реконструкцию", - подчеркнул премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
Он напомнил, что ипподром "Ак-Кула" был включен в перечень социально-значимых объектов, подлежащих строительству и ремонту в 2017 году.
Глава правительства поручил Госагентству по делам молодежи, физической культуры и спорта и мэрии города Бишкек в оперативном порядке внести проекты по реконструкции ипподрома "Ак-Кула".
С.Жээнбеков 29 марта посетил ипподром "Ак-Кула" и дал ряд поручений соответствующим государственным органам по изучению всей имущественной хронологии событий и судебных разбирательств вокруг него.

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