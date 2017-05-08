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Милиция задержала троих иссыккульцев за ограбление в Бишкеке

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359507_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424712-ru.html

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8 мая 2017, 12:04       Комментарии

Сотрудники отдела по борьбе с разбойными нападениями управления уголовного розыска ГУВД Бишкека задержали троих молодых людей, напавших на жителя столицы.
В ночь с 30 на 31 марта примерно в 02:00 в 5-мкр Бишкека вдоль улицы Каралаева они, угрожая ножом, забрали у мужчины сотовый телефон марки "Meizu", стоимостью 10 000 сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.
По данному факту в УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело ст. 168 УК Кыргызской Республики.
За совершение этого преступления были задержаны уроженцы Иссык-Кульской области:
<li>М.К.,1996 г.р. </li><li> Н.К., 1997 г.р. </li><li> Ж.К.,1997 г.р.</li>
Они признались в совершении преступления и были переданы в следственный отдел УВД Октябрьского района Бишкека.
В настоящее время устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям совершенных на территории столицы.

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