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ЦИК Кыргызстана предостерегает от преждевременной агитации

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359502_ci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424711-ru.html

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8 мая 2017, 12:10       Комментарии

ЦИК призвал кандидатов, намеренных баллотироваться в президенты Кыргызстана, и политические партии, которые намерены выдвинуть своих претендентов, не проводить агитацию раньше времени.
Член Центризбиркома Назарали Арипов отметил, что они призвали политиков соблюдать законодательство. "В обращении мы просим не начинать агитацию до официального объявления дня выборов и прохождения регистрации", - сказал он.
По его словам, на сегодня некоторые политики и граждане, намеренные баллотироваться в президенты, уже начали проводить агитацию.
О своем намерении принять участие в выборах открыто заявили лидер партии "Ак шумкар" Темир Сариев, Бакыт Торобаев, возглавляющий партию "Онугуу-Прогресс" и ее фракцию в парламенте, а также его коллега Омурбек Бабанов - лидер партии "Республика - Ата-Журт".
Ранее лидер фракции СДПК в парламенте Иса Омуркулов предложил провести выборы главы государства 15 октября 2017 года. До этого ЦИК сообщал, что по закону президентские выборы должны пройти 19 ноября 2017 года.

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