От имени Президента КР оказана матпомощь ветеранам ВОВ Ш.Шатманову, Л.Тузову и А.Урманбетову

8 мая 2017, 11:59 Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. В канун Дня Победы заместитель руководителя аппарата Президента КР Эльвира Сариева навестила ветеранов Великой Отечественной войны Шаабая Шатманова, Леонида Тузова, Асека Урманбетова и передала ветеранам поздравления, искренние слова благодарности, пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Также участникам Великой Отечественной войны вручена материальную помощь от имени Президента КР Алмазбека Атамбаева.

Фронтовик Шаабай Шатманов рассказал о тяжелых испытаниях, которые весь народ прошел в военные и послевоенные годы, поделился своими наставлениями. Поздравляя ветерана, Эльвира Сариева отметила, что его героизм навсегда останется в памяти нашего народа. Фронтовик Шаабай Шатманов участвовал в освобождении Новороссийска, Керчи, Бреста, Варшавы, Праги и Берлина. Кавалер орденов "Красной Звезды", боевого "Красного Знамени", Отечественной войны I степени.

Также заместитель Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики поздравила ветерана Леонида Тузова с наступающим Днем Победы, акцентировав героизм и многолетний труд ветерана, как пример для нынешнего и будущих поколений кыргызстанцев. Леонид Тузов воевал на 1-м Белорусском фронте, в составе 2-й танковой армии. Награжден боевыми орденами "Красной звезды", Отечественной войны I и II степеней, медалями "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией в ВОВ 1941 – 1945 гг.". В мае 1945 года получил тяжелое ранение.

И сегодня же Эльвира Сариева поздравила 94-летнего Асека Урманбетова. Ветеран ВОВ Асек Урманбетов в годы войны командовал стрелковым взводом, воевал на Прибалтийском фронте. За боевые заслуги награжден орденами "Красной звезды", Отечественной войны I степени. Был тяжело ранен.

Ветераны Шаабай Шатманов, Леонид Тузов и Асек Урманбетов поздравили кыргызстанцев, пожелали всем гражданам КР мирного неба и благополучия.