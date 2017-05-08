От имени президента А.Атамбаева оказана материальная помощь ветеранам ВОВ Ш.Шатманову, Л.Тузову и А.Урманбетову

8 мая 2017, 11:56 Комментарии

В канун Дня Победы заместитель руководителя Аппарата президента Эльвира Сариева навестила ветеранов Великой Отечественной войны Шаабая Шатманова, Леонида Тузова, Асека Урманбетова и передала ветеранам поздравления, искренние слова благодарности, пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба Аппарата президента.

Также участникам ВОВ вручена материальную помощь от имени президента Алмазбека Атамбаева.

Фронтовик Ш.Шатманов рассказал о тяжелых испытаниях, которые весь народ прошел в военные и послевоенные годы, поделился своими наставлениями. Поздравляя ветерана, Э.Сариева отметила, что его героизм навсегда останется в памяти нашего народа. Фронтовик Ш.Шатманов участвовал в освобождении Новороссийска, Керчи, Бреста, Варшавы, Праги и Берлина. Кавалер орденов "Красной Звезды", боевого "Красного Знамени", Отечественной войны I степени.

Также заместитель руководителя Аппарата президента поздравила ветерана Л.Тузова с наступающим Днем Победы, акцентировав героизм и многолетний труд ветерана, как пример для нынешнего и будущих поколений кыргызстанцев. Л.Тузов воевал на 1-м Белорусском фронте, в составе 2-й танковой армии. Награжден боевыми орденами "Красной звезды", Отечественной войны I и II степеней, медалями "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией в ВОВ 1941 - 1945 гг.". В мае 1945 года получил тяжелое ранение.

И сегодня же Э.Сариева поздравила 94-летнего А.Урманбетова. Ветеран ВОВ А.Урманбетов в годы войны командовал стрелковым взводом, воевал на Прибалтийском фронте. За боевые заслуги награжден орденами "Красной звезды", Отечественной войны I степени. Был тяжело ранен.

Ветераны поздравили кыргызстанцев, пожелали всем гражданам Кыргызстана мирного неба и благополучия.