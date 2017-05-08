В Бишкеке идет подготовка к празднованию Дня Победы

8 мая 2017, 12:19 Комментарии

На площади Победы в Бишкеке проходит подготовка к митингу-реквиему по случаю Дня Победы. Основные праздничные мероприятия, включая выступление президента Алмазбека Атамбаева, пройдут 9 мая здесь.