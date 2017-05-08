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В Бишкеке идет подготовка к празднованию Дня Победы

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424708-ru.html

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8 мая 2017, 12:19       Комментарии

На площади Победы в Бишкеке проходит подготовка к митингу-реквиему по случаю Дня Победы. Основные праздничные мероприятия, включая выступление президента Алмазбека Атамбаева, пройдут 9 мая здесь.

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