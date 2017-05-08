Кыргызстанки стали раньше рожать первенцев, но позже выходить замуж

8 мая 2017, 11:57 Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. Возраст женщины при рождении первого ребенка в Кыргызстане сократился на месяц и составил 23 года, говорится в отчете Национального статистического комитета.

Отмечается, что в первый брак кыргызстанки в среднем стали вступать на два месяца позже, чем по предыдущим данным, - в 23 с половиной года.

Вообще, средний возраст матери при рождении ребенка сегодня составляет в республике 28 лет. Эта цифра практически не меняется на протяжении последних нескольких лет.

Зато в КР стало меньше детей, рожденный вне брака. Если в 2011 году таковым считался каждый третий младенец, то сейчас внебрачным становится один ребенок из четырех.