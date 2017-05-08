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Таджикским спортсменам запретят носить бороду

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359504_ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424706-ru.html

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8 мая 2017, 11:34       Комментарии

В Таджикистане представили Кодекс этики таджикских спортсменов, которым запрещается носить бороду, "длинные волосы и нестриженые ногти". Проект кодекса подготовлен Комитетом по делам молодежи, спорту и туризму.
В Комитете по делам молодежи, спорту и туризму Таджикистана отметили, что были веские основания для введения подобных требований. По словам представителя комитета Сухроба Акбаршо, нормы введены в целях соблюдения чистоты и гигиены. "В том числе, чтобы через длинные волосы и бороду не передавались инфекционные заболевания. А сатр ("сатр" - аналог хиджаба. Прим.ред.) во время соревнований по некоторым видам спорта просто мешает", - сказал он.
Проект этического кодекса спортсменов будет еще дорабатываться с учетом рекомендаций и предложений специалистов, его соблюдение станет обязательным для спортсменов и тренеров. "Дело в том, что на некоторых больших спортивных мероприятиях страны было допущено неподобающее поведение со стороны спортсменов", - отметил Сухроб Акбаршо.
Вопрос о подготовке этического кодекса для спортсменов был поднят после инцидента, произошедшего 23 марта 2017 года во время соревнований по борьбе. Тогда борец Комроншох Устопириён за неприличные жесты на два года был отстранен от участия во всех состязаниях по национальной борьбе внутри Таджикистана.
Кроме того, несколько лет назад футболист вахдатского "Хайра" Парвиз Турсунов не был допущен к игре из-за своей бороды, что вызвало резонанс в таджикском обществе.

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