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Афганские туркмены объединяются в группы ополчения против "Талибана" и "ИГ"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359505_af...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424705-ru.html

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8 мая 2017, 11:55       Комментарии

Этнические туркмены, проживающие на севере Афганистана, объединяются в группы ополчения для защиты от нападений боевиков "Талибана" и "Исламского государства".
Корреспондент Радио "Азатлык" в Афганистане Шамердангулы Мырады сообщает, что в последнее время количество этнических группировок самообороны и примыкающих к ним местных жителей выросло. Связано это с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе.
"В последние дни ситуация с безопасностью резко ухудшилась и местное население вынуждено объединяться в группировки и брать в руки оружие, - отметил Мырады. - Только в районе Шордепе действует около 10 группировок".
Командир одной из вооруженных групп Абдул Менан рассказал, что только у них погибло, по меньшей мере 27 мужчин и две женщины. "Нам не оставалось ничего другого, как, продав свое имущество, дома и коров, купить оружие и выступить против "Талибана" и еще одного зла под названием ДАИШ (ИГИЛ). Мы выгоним их силой", - сообщил он.
По некоторым данным, в Афганистане проживает около 1 миллиона этнических туркмен, составляющих около 2-3% от общего населения страны.

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