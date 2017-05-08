Афганские туркмены объединяются в группы ополчения против "Талибана" и "ИГ"

8 мая 2017, 11:55 Комментарии

Этнические туркмены, проживающие на севере Афганистана, объединяются в группы ополчения для защиты от нападений боевиков "Талибана" и "Исламского государства".

Корреспондент Радио "Азатлык" в Афганистане Шамердангулы Мырады сообщает, что в последнее время количество этнических группировок самообороны и примыкающих к ним местных жителей выросло. Связано это с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе.

"В последние дни ситуация с безопасностью резко ухудшилась и местное население вынуждено объединяться в группировки и брать в руки оружие, - отметил Мырады. - Только в районе Шордепе действует около 10 группировок".

Командир одной из вооруженных групп Абдул Менан рассказал, что только у них погибло, по меньшей мере 27 мужчин и две женщины. "Нам не оставалось ничего другого, как, продав свое имущество, дома и коров, купить оружие и выступить против "Талибана" и еще одного зла под названием ДАИШ (ИГИЛ). Мы выгоним их силой", - сообщил он.

По некоторым данным, в Афганистане проживает около 1 миллиона этнических туркмен, составляющих около 2-3% от общего населения страны.