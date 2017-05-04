"Караван-сарай": Казахстанские СМИ и религиозные организации объединяют усилия для борьбы с экстремизмом

8 мая 2017, 11:28 Комментарии

Журналисты, общественные деятели и духовенство работают вместе, чтобы предотвратить радикализм в стране.

В казахстанском городе Алматы открыт приемный центр, где специалисты, журналисты, местные жители и гости города могут получить консультации по религиозным вопросам.

Эти усилия предпринимаются по мере того, как Казахстан сталкивается с радикальными течениями, которые убедили несколько сотен граждан пойти на войну в Сирии и Ираке, а также привелик смертоносным террористическим атакам , совершенным в стране в 2016 году.

В приемном центре "журналисты и блогеры получают консультативную поддержку по вопросам религиозной терминологии, информацию об актуальных событиях в этой сфере и получают возможность задавать свои вопросы экспертам теологии, религиоведения и политологии", рассказала "Каравансараю" Юлия Денисенко, директор Ассоциации центров исследования религий.

Алматинские журналисты и блогеры 20 апреля участвовали в первом подобном мероприятии, организованном группой Денисенко и Администрацией по религиозным делам города Алматы.

Сотрудники радиостанции "Шалкар" со знаменем. Астана, 12 марта. [Радиостанции "Шалкар"]

Центр является логическим результатом развития астанинского центра консультирования СМИ и блогеров по религиозным вопросам, который был открыт 1 марта группой Денисенко в Астане.

Понимая важность превентивной работы против экстремизма, центр в Астане отправляет подписчикам по электронной почте и WhatsApp рассылку с информацией о событиях, мероприятиях, конкурсах и инициативах общественных организаций.

Специалисты центра отвечают на вопросы журналистов и блогеров, помогают им находить подходящих экспертов (теологов, политологов, священнослужителей) для оказания помощи в подготовке материалов.

В центре также планируется организовать семинары по повышению квалификации для журналистов и блогеров.

Поддержка усилий СМИ по предотвращению экстремизма

Журналисты должны подходить к освещению религии с осторожностью, сказала Денисенко, сославшись на мстительность экстремистов.

"Во время одного из захвата террористов несколько лет назад на западе Казахстана у экстремистов были обнаружены списки журналистов "на уничтожение"", - добавила она.

"Мне приходилось писать на темы экстремизма и терроризма и я знаю, что подобные знания очень нужны журналистам", - сказала в интервью "Каравансараю" Лариса Губашева, корреспондент газеты "Жамбыл Тараз" из Тараза.

Журналисты должны всегда помнить, что "фанатики ... могут отомстить", говорит она.

Еще одним проектом, поддерживаемым группой Денисенко, являются передачи на религиозные темы, транслируемые по радио "Шалкар" и подготовленные Духовным управлением мусульман Казахстана (ДУМК).

"Трибуна муфтия"

Казахскоязычная государственная радиостанция "Шалкар" и ДУМК создали радиопередачу "Трибуна муфтия", в которой уделяется внимание профилактике экстремизма и терроризма, сообщили "Каравансараю" 17 апреля в администрации радиостанции "Шалкар".

"Трибуна муфтия - это совместный проект, - сказал "Каравансараю" редактор программы Нурмат Мансуров. - В рамках этой радиопрограммы Верховный муфтий, председатель ДУМК читает пятничную проповедь прихожанам на общенародные и социально значимые темы".

Проповеди транслируются по пятницам с 12:00, их продолжительность составляет 12-14 минут, сказал он. Радио можно послушать на волне 100,4 МГц или в Интернете по адресу shalkarfm.kz/kz/online.

В радиопередачах "рассказывается об отличиях традиционного ислама от деструктивных течений, радиослушатели учатся выявлять радикальные организации", - рассказал в интервью "Каравансараю" руководитель пресс-службы ДУМК Агабек Сыдыков.

По его словам, радио "Шалкар" имеет высокие рейтинги и его слушает казахскоязычная аудитория, в том числе, в сельской местности. Поэтому именно это радио было выбрано ДУМК для трансляции проповедей.

"Наставления верховного муфтия и имамов ДУМК для нас как глоток свежего воздуха, - сказал "Каравансараю" радиослушатель из Шымкента Бейбут Шугаипов. - Мы слушаем эти передачи с сыном".

"Очень важно, что священнослужители говорят о проблеме терроризма и о том, что радикалы хотят одурачить нашу молодежь", - подчеркнул он.

ДУМК применяет новую стратегию

По мнению наблюдателей, радиотрансляции являются лишь частью усилий ДУМК по борьбе с экстремизмом.

"ДУМК ищет новые подходы к казахстанцам. Радиопередачи, в которых говорится о традиционных ценностях, сами по себе уже служат профилактикой экстремизма", - сообщил "Каравансараю" теолог из Тараза Санжар Сулейменов.

Блогер из Шымкента Ксения Панина говорит, что представители духовенства никогда прежде не были так открыты и вовлечены в сотрудничество со СМИ.

"В последнее время я вижу очень большие перемены, - отметила она. - Сейчас представители ДУМК сами идут на контакт с журналистами и блогерами".

Мы [представители СМИ] заинтересованы в объективном освещении происходящих в стране процессов, в том числе, в области радикализации и борьбы с терроризмом, а ДУМК заинтересован в проведении профилактической работы посредством СМИ и в освещении своей деятельности. Наши интересы совпадают", - сказала "Каравансараю" Панина.

"Караван-сарай"

Александр Богатик

04.05.17