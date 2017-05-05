"Караван-сарай": Узбекистан продолжает реформы правоохранительных органов в связи с недовольством населения

8 мая 2017, 11:35 Комментарии

За последние несколько месяцев власти получили десятки тысяч жалоб на работу правоохранительных органов.

Несмотря на проведение ряда реформ правоохранительных органов в 2017 году, власти и граждане все еще недовольны их работой.

С 24 сентября 2016 года по 24 января 2017 года в Виртуальную приемную президента Узбекистана Шавката Мирзиёева поступило почти 47000 обращений, касающихся деятельности МВД.

"Они [правоохранительные органы] делают очень много полезной работы, и я чувствую себя в безопасности, – сказал "Каравансараю" житель Ташкента Рустам Мелиев. – Но в таких подразделениях как паспортный стол, отдел въезда и выезда [за рубеж] и дорожная инспекция очень много излишней бюрократии".

Население ждет больших изменений, говорится на информационном сайте Gazeta.uz со ссылкой на слова министра МВД Абдусалома Азизова, сказанные 2 мая во время пресс-конференции.

Сотрудники правоохранительных органов охраняют порядок в парке "Миллий Бог" в Ташкенте 21 марта 2017 года. [Максим Енисеев]

По его словам, решением этой проблемы может стать ставка на молодых сотрудников.

"Мы начали назначать на руководящие должности людей в возрасте около 40 лет, сообщил Азизов на пресс-конференции. – [Они] постоянно работают над собой, понимают современные технологии, следят за изменениями в мире и в своей сфере".

Со времен СССР узбекская милиция сохранила недостатки, остро проявившиеся еще в 80-е годы, сказал "Каравансараю" узбекский политолог Валерий Хан.

В частности, он упомянул среди них такие, как "колоссальная загрузка рядовых сотрудников бумажной работой, крайне низкий процент раскрываемости уголовных дел и отсутствие контроля со стороны общественности".

Семьдесят восемь реформ к 2021 году

10 апреля Шавкат Мирзиеёв подписал указ "О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел".

"Серьезные недостатки" в работе правоохранительных органов Узбекистана препятствуют эффективной борьбе с таким современными "опасностями и угрозами", как экстремизм и терроризм.

В документе перечислено 9 проблем правоохранительных органов Узбекистана, включая отсутствие четкой командной вертикали, чрезмерную нагрузку оперативников, не налаженный диалог с населением.

Отдельное внимание было уделено недостаточной защите молодежи от вербовки террористами.

Предложенные правительством меры предусматривают создание в Узбекистане Главного управления борьбы с терроризмом и экстремизмом.

В общей сложности, до 2021 года указом предусмотрено проведение 78 различных реформ, 88% из которых будут выполнены или начаты в 2017 году.

"Этот указ является сигналом о том, что власти серьезно намерены реформировать страну. Но не нужно ожидать, что современные правоохранительные органы будут созданы за один год. Это долгий и постепенный процесс", – считает Валерий Хан.

"Служение интересам народа"

Главным стержнем реформ станет концепция "служения интересам народа", указывающая на необходимость превращения органов внутренних дел в общественно ориентированную профессиональную службу, говорится в официальных комментариях к указу президента.

"Каравансарай" ранее сообщал, что в феврале этого года президент уже подвергал критике работу МВД.

После этого в стране четверги были объявлены "Днями профилактики преступности", а 17 марта вступил в силу закон "Об органах внутренних дел".

Спустя менее месяца, власти страны решили принять более радикальные меры.

"Подобной масштабной программы реформ в истории МВД Узбекистана еще не было, – сказал "Каравансараю" представитель МВД Самвел Петросян. – Планируется оптимизация функций всех подразделений, полный пересмотр кадровой работы и системы оплаты сотрудников, внедрение новейших технологических решений. Через 2-3 года правоохранительные органы должны полностью преобразиться".

Некоторые реформы направлены на улучшение имиджа правоохранительных органов. Так, к 1 июля 2018 года планируется разработать новую, более позитивную униформу для их сотрудников вместо устаревшего образца советских времен.

Жители Узбекистана уже отмечают изменения.

"Сотрудники правоохранительных органов стали вести себя профессиональнее, – сказала "Каравансараю" жительница Ташкента Ирода Бахромова. – Недавно я обменивала паспорт, и получила его ровно за 10 дней, как того требует закон. Раньше люди стояли в очереди месяцами. Если задуманные реформы удастся выполнить, то это преобразит нашу страну".

"Караван-сарай"

Максим Енисеев

05.05.17