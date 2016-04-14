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В Бишкеке в ходе двухдневного рейда выявлено более 3 тыс нарушений ПДД

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424702-ru.html

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8 мая 2017, 11:36       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. В Бишкеке в результаты двухдневного рейда "За рулем" выявлено более 3 тыс нарушений ПДД, сообщает пресс-служба Управления патрульной милиции.
Как отмечается, предпраздничные и выходные дни в городе являются самыми напряженными в плане безопасности дорожного движения.
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения на улицах города Бишкек с 4 по 5 мая 2017 года патрульной милицией проведен рейд предупредительно-профилактического характера под названием "За рулем".
Основной упор сделан на выявление грубых нарушений правил дорожного движения, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения.
В ходе выполнения поставленных задач выявлено 3 тыс 176 тысяч нарушений ПДД. Из них 32 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, 1 тыс 667 водителей, выехавших на полосу встречного движения, в нарушение требований Правил дорожного движения. С тонировочными покрытиями боковых, а также лобовых стекол было выявлено 17 автомашин.
Поставлены на штраф стоянку 111 автотранспортных средств.

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