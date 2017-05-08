В пострадавших от землетрясения селах Чон-Алая 10 мая откроют палаточные школы

8 мая 2017, 11:45 Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. В пострадавших от землетрясения селах Чон-Алайского района Ошской области 10 мая будут открыты палаточные школы, сообщает пресс-служба Минобразования КР.

По ее информации, министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева посетила пострадавшие от землетрясения села Кара-Тейит, Кара-Мык, Жекенди и Шибээ Чон-Алайского района, где произошли землетрясения. Глава ведомства провела встречу с коллективами школ указанных сел. Совместно с представителями МЧС и Госстроя проведен осмотр зданий школ.

Так, по данным МЧС КР аварийными и непригодными для ведения образовательного процесса признаны три школы. Принято решение о развертывании палаток, которые откроются 10 мая на территориях этих трех школ. К началу нового учебного года будет построена новая школа в селе Шибээ и проведен капитальный ремонт в оставшихся двух школах.

Министр Г.Кудайбердиева также побывала в Узгенском районе Ошской области, где на прошлой неделе прошел оползень. Из-за того что местная школа находится в оползнеопасной зоне было принято решение о распределении учеников в соседние учебные заведения.

Глава ведомства заверила преподавательский состав школ, что для обеспечения бесперебойного процесса обучения в пострадавших от стихийных бедствий селах будет оказана вся необходимая помощь.

С 3 мая в Чон-Алайском районе были зафиксированы 16 землетрясений с различной магнитудой, 8 из которых превышали четыре балла.

В целом было обследовано 993 жилых домов, из которых 8 полностью разрушены, 529 находятся в аварийном состоянии и 456 нуждаются в различном ремонте.

В капитальном ремонте также нуждается и местная больница, в аварийное состояние в результате землетрясения пришли мечеть и средняя школа.

В пострадавшей местности были разбиты 510 палаток, в которых размещены 2964 жителей.