Бишкекчане смогут бесплатно посмотреть новые европейские фильмы

8 мая 2017, 11:47 Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. В Бишкеке с 11 по 14 мая пройдет Фестиваль европейских фильмов, сообщил пресс-секретарь Представительства Европейского союза в КР Аскарбек Эркебаев.

По его данным, фильмы европейских авторов покажут в кинотеатре "Манас".

"Все желающие смогут совершенно бесплатно посмотреть 10 новых фильмов на оригинальных языках с русскими субтитрами. Требуется только забронировать билеты на сайте Ticket.kg. Один человек может забронировать не более шести билетов", - сказал Эркебаев.

Он отметил, что фильмы представлены Великобританией, Германией, Францией, Италией, Чехией, Словакией, Словенией, Венгрией, Испанией и Эстонией.

Фестиваль, приуроченный к празднованию Дня Европы и 60-летию Евросоюза, организован Представительством ЕС в КР совместно с аккредитованными посольствами стран-участниц для укрепления культурных связей.