 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.85 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Афганские туркмены объединяются в группы ополчения против "Талибана" и "ИГ"Афганские туркмены объединяются в группы ополчения против "Талибана" и "ИГ"В пострадавших от землетрясения селах Чон-Алая 10 мая откроют палаточные школыВ пострадавших от землетрясения селах Чон-Алая 10 мая откроют палаточные школы

Бишкекчане смогут бесплатно посмотреть новые европейские фильмы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424700-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке пройдет фестиваль европейского кино

Лжереализаторы растительного масла "кинули" бишкекчанина на 320 тыс. сомов

В субботу вечером бишкекчане просто пришли в магазин… а увидели вальс!

Юная бишкекчанка стала победительницей чемпионата мира по мас-рестлингу

Юная бишкекчанка стала победительницей чемпионата мира по мас-рестлингу

8 мая 2017, 11:47       Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. В Бишкеке с 11 по 14 мая пройдет Фестиваль европейских фильмов, сообщил пресс-секретарь Представительства Европейского союза в КР Аскарбек Эркебаев.
По его данным, фильмы европейских авторов покажут в кинотеатре "Манас".
"Все желающие смогут совершенно бесплатно посмотреть 10 новых фильмов на оригинальных языках с русскими субтитрами. Требуется только забронировать билеты на сайте Ticket.kg. Один человек может забронировать не более шести билетов", - сказал Эркебаев.
Он отметил, что фильмы представлены Великобританией, Германией, Францией, Италией, Чехией, Словакией, Словенией, Венгрией, Испанией и Эстонией.
Фестиваль, приуроченный к празднованию Дня Европы и 60-летию Евросоюза, организован Представительством ЕС в КР совместно с аккредитованными посольствами стран-участниц для укрепления культурных связей.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум