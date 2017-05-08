Кыргызстан и СУАР договорились сотрудничать в борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом

8 мая 2017, 11:45 Комментарии

В рамках официального визита в Китайскую Народную Республику в воскресенье, 7 мая, состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Эрлана Абдылдаева с председателем Народного Правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Шоухратом Закиром. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Стороны обсудили вопросы кыргызско-китайского межрегионального, приграничного, инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в торгово-экономической сфере, продвижения экспорта продукции Кыргызской Республики в КНР, принятия мер по достижению баланса в двусторонней торговле. Выражена готовность совместными усилиями принимать активное участие в реализации китайской инициативы "Один пояс – один путь".

"В ходе переговоров стороны отметили необходимость тесной координации действий и укрепления сотрудничества в области безопасности, борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом", — подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве Кыргызстана.

Кроме того, представители Кыргызской Республики и СУАР обсудили проблемы грузоперевозчиков из КР, вопросы получения китайских виз для грузоперевозчиков и граждан, занимающихся предпринимательством в торговой зоне "Китай-Кыргызстан" в уезде Улуучат Кызыл-Суу Кыргызской автономной области СУАР КНР.