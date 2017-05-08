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Кыргызстан и СУАР договорились сотрудничать в борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424699-ru.html

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8 мая 2017, 11:45       Комментарии

В рамках официального визита в Китайскую Народную Республику в воскресенье, 7 мая, состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Эрлана Абдылдаева с председателем Народного Правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Шоухратом Закиром. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Стороны обсудили вопросы кыргызско-китайского межрегионального, приграничного, инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в торгово-экономической сфере, продвижения экспорта продукции Кыргызской Республики в КНР, принятия мер по достижению баланса в двусторонней торговле. Выражена готовность совместными усилиями принимать активное участие в реализации китайской инициативы "Один пояс – один путь".
"В ходе переговоров стороны отметили необходимость тесной координации действий и укрепления сотрудничества в области безопасности, борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом", — подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве Кыргызстана.
Кроме того, представители Кыргызской Республики и СУАР обсудили проблемы грузоперевозчиков из КР, вопросы получения китайских виз для грузоперевозчиков и граждан, занимающихся предпринимательством в торговой зоне "Китай-Кыргызстан" в уезде Улуучат Кызыл-Суу Кыргызской автономной области СУАР КНР.

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