DW: Узбекистан поворачивается лицом к своим трудовым мигрантам

8 мая 2017, 11:15 Комментарии

При президенте Мирзиёеве Узбекистан заметил своих трудовых мигрантов. Ташкент и Москва хотят упорядочить поток гастарбайтеров в Россию. Справится ли с этим узбекская бюрократия?

Руководство Узбекистана, судя по всему, меняет курс в отношении своих трудовых мигрантов. В СМИ поступили сообщения о том, что в Ташкенте готовятся значительно увеличить и штат сотрудников своих диппредставительств за рубежом, и число самих этих представительств в Казахстане и особенно в России. При этом информационное агентство "Фергана" привело слова первого замминистра иностранных дел республики Жавлона Вахабова о том, что "узбекские загранучреждения оказались не готовы к столь стремительному увеличению миграционных потоков из страны, которое наблюдается в последние годы".

Каримов был против трудовых мигрантов

А ведь еще сравнительно недавно, при правлении первого президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося в сентябре 2016 года, о проблемах трудовой миграции в стране открыто не говорили. Каримов гастарбайтеров не жаловал, отдавая себе отчет в том, что тотально контролировать эту массу людей так, как он привык контролировать население, узбекским спецслужбам не по силам.

В январе 2013 года тогдашний узбекский лидер назвал трудовых мигрантов бездельниками и поручил "разобраться с мигрантами" МВД и прокуратуре. По информации инсайдеров, для отчета меры были действительно приняты: в вузах у молодежи брали подписку о невыезде из страны.

По телевидению показывались фильмы про СПИД и прочие напасти, ждущие гастарбайтеров в России. Повсеместно расклеивались соответствующие плакаты. Старейшинам жилых кварталов было предписано сообщать об уехавших на заработки, хотя те делали это с неохотой и склонны были покрывать уехавших. Порой за мзду.

Заметного результата эти меры не принесли - поток мигрантов в Россию сбили не они, а разразившийся там экономический кризис. При этом, по словам политолога из Узбекистана Юрия Черногаева, окружение Каримова понимало выгоду от оттока людей на заработки за границу: мало того, что их не надо кормить, так они еще и деньги приносят.

Мигранты и социальная стабильность в Узбекистане

"Бюджет у нас в среднем в последние годы составлял 60 миллиардов долларов. В прошлом году переводы от мигрантов по почте и через банки составили 2,8 миллиарда. А до российского кризиса доходило до 6 миллиардов", - указывает Черногаев. При этом, по его словам, хотя официально около трети населения Узбекистана живет за чертой бедности, на селе в каждом дворе автомобиль, празднуются пышные свадьбы. За какие средства?

"Почти каждая семья на селе имеет помощь от своих посланцев в Россию. В среднем это около 5 тысяч долларов в год, причем наличными. Это большие деньги, при том что селяне питаются скромно, со своего огорода, а излишки продают", - продолжает Юрий Черногаев. По его оценке, во многом именно мигранты обеспечивали в стране социальную стабильность: "Почти каждый шестой трудоспособный гражданин выехал из страны. Наши гастарбайтеры работают во многих странах, но Россия привлекательна знакомым языком и тем, что туда можно поехать без выездной узбекской визы".

Главный редактор "Ферганы" Даниил Кислов в интервью DW отмечает, что после смерти Ислама Каримова и укрепления в должности президента бывшего премьер-министра Шавката Мирзиёева в Узбекистане стало можно говорить про наличие мигрантов. "Если еще недавно их просто не существовало, то теперь узбекские СМИ начали писать про проблемы мигрантов. Уже прошло несколько передач на местном ТВ. Параллельно созданы межпарламентские и межправительственные группы Узбекистана и России по миграции", - указывает собеседник DW.

Модернизация мигрантской жизни?

Эти группы должны заняться созданием законодательной базы для тех планов, которые прописаны в меморандумах и проектах на будущее. Узбекистан и Россия хотят организованно привлекать рабочую силу.

"Потому что если какой-нибудь крупный работодатель в РФ - например олимпийский объект или завод - хочет нанять несколько тысяч человек, сегодня он не знает, как ему их набрать, привезти, легализовать, чтобы и в Узбекистане это тоже было легально. Сейчас, насколько мне известно, есть даже план сделать эти процедуры настолько прозрачными, чтобы налоги с гастарбайтеров взимались в Узбекистане", - объясняет Кислов. И открытие дополнительных консульств в РФ - первый робкий шаг к модернизации всей мигрантской жизни, считает главный редактор агентства "Фергана".

"Узбеки-гастарбайтеры находятся в России на основании патента, который надо ежемесячно оплачивать и регулярно оформлять различные документы. В отличие от киргизов, которые могут свободно устраиваться на любую работу на правах граждан страны - члена ЕАЭС", - напоминает он. Что касается надежд на то, что ситуация упростится после открытия дополнительных консульств, то, по информации Кислова, прежде узбекские дипломаты практически никогда не помогали мигрантам в решении их проблем в России.

Тем более что большинство выехавших на заработки не встают на консульский учет. "Всего несколько десятков тысяч мигрантов на территории РФ стоят на учете в консульствах Узбекистана. И когда человек с улицы приходит со своей проблемой, будь то обман со стороны работодателя или российского государства, консульство отходит в сторону", - констатирует Даниил Кислов.

Узбекские трудовые мигранты едут на село

По информации Юрия Черногаева, рабочая группа, занимающаяся межправительственным соглашением по трудовой миграции, в апреле 2017 года начала работать над тем, чтобы упорядочить поток мигрантов из Узбекистана в Россию. Но сделать так, чтобы, по выражению эксперта, получилось как лучше, а не как всегда, непросто.

"Со стороны Узбекистана выезд регулирует агентство по внешней трудовой миграции. До сих пор, чтобы получить его согласие, человек должен был представить контракт с российским работодателем, социальную страховку, трудовую визу, сведения о работодателе, характеристику, медицинскую справку, справку об отсутствии судимости, диплом или аттестат, подтверждение оплаты пошлины, причем немалой. Но с такими требованиями к отъезжающим оно за 15 последних лет отправило в Россию всего 5 тысяч человек", - рассказывает Черногаев.

Такое положение дел не устроило Шавката Мирзиёева, занявшего пост президента. В середине апреля он сменил руководителя агентства, сопроводив перестановку "достаточно серьезным напутствием". Однако Юрий Черногаев допускает, что, опираясь на межправительственное соглашение, бюрократы, напротив, попробуют расширить список требуемых документов.

"Они могут включить туда подтверждение о наличии места для проживания с раздельным санузлом, обязательство работодателя в случае чего доставить тело на родину и так далее. Так что если подряжаться построить дачу в Подмосковье, человек, конечно, предпочтет ехать нелегалом, и представительства, которые призваны защитить его права, ему потом мало помогут", - полагает политолог.

По его данным, в апреле выявилась тенденция: отток узбекских трудовых мигрантов из России прекратился, и начался их приток. Но едут они по большей части не в города на стройки, а в село, к фермерам.

"Deutsche Welle"

Виталий Волков

08.05.17