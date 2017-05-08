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Макрон победил на президентских выборах во Франции

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/makron-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424697-ru.html

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Полиция Франции объявила о надвигающейся угрозе терактов

8 мая 2017, 10:33       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Непредсказуемая избирательная кампания на выборах президента Франции завершилась без сюрпризов — новым главой государства стал лидер движения "Вперед", бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон.
По последним данным МВД Франции было обработано 34 миллиона бюллетеней (95%). За Макрона проголосовали 65,48% избирателей, а за его соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 34,52%.
Президентские выборы в Пятой республике прошли в 11-й раз. Глава государства избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, в выборах могут принять участие граждане в возрасте от 18 лет — около 47 миллионов избирателей. До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.
Кто такой Макрон?
Макрон стал самым молодым президентом Франции в новейшей истории страны — ему всего 39 лет. Он закончил одно из самых престижных учебных заведений Франции — парижский Институт политических исследований Sciences-Po, а затем кузницу кадров французской политической элиты — Национальную школу администрации ENA. Макрон стал магистром философии, специализируясь по работам итальянского мыслителя Никколо Макиавелли, автора "Государя", считающегося основоположником политического реализма, а также написал работу по философии немецкого идеалиста, основоположника диалектики Георга Гегеля.
Макрон проявил способности и к финансам. В 2008 году он пришел на работу в банк Rothschild & Cie, где через два года стал управляющим партнером. За время работы в банке Макрон заработал свыше трех миллионов евро, после чего его политическая карьера резко пошла в гору, и уже в 2012 году он стал заместителем генерального секретаря при президенте Франсуа Олланде. Спустя два года он покинул и этот пост, чтобы в 36 лет стать уже министром экономики, промышленности и цифровых технологий Франции.
О своем решении баллотироваться на высший пост в государстве Макрон, которого считали протеже Олланда, объявил в ноябре 2016 года. Ранее, в апреле, он создал свое движение под названием En Marche! ("Вперед"). За год Макрон сделал то, чего от него никто не ждал, — он неожиданно занял лидирующие позиции в опросах общественного мнения.
Источник РИА Новости

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