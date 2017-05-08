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Мотоцикл и Mercedes столкнулись в Бишкеке — ДТП у Южных ворот

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424696-ru.html

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8 мая 2017, 11:04       Комментарии

БИШКЕК, 7 мая - Sputnik. В Бишкеке столкнулись мотоцикл и Mercedes, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
По его словам, ДТП произошло примерно в 2.00 на пересечении улиц Баайтик Баатыра и Токомбаева (Южные ворота).
"Проезжая мимо, я увидел эвакуатор на дороге и несколько людей на мотоциклах рядом с ним. Успел заметить покореженный мотоцикл на земле и легковую машину неподалеку", - рассказал очевидец.
В пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека информацию об аварии подтвердили.
"По улице Токомбаева в западном направлении двигались Mercedes и мотоцикл. Когда автомобиль стал поворачивать налево, мотоциклист не заметил этого и врезался в машину сзади", - сказали в пресс-службе.
Водитель мотоцикла госпитализирован с повреждениями в области паха. Водитель автомобиля не пострадал.
Оба транспортных средства доставлены на штрафстоянку.
О "смертельных" улицах Бишкека - рейтинге самых опасных дорог читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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