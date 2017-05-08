Мотоцикл и Mercedes столкнулись в Бишкеке — ДТП у Южных ворот

8 мая 2017, 11:04 Комментарии

БИШКЕК, 7 мая - Sputnik. В Бишкеке столкнулись мотоцикл и Mercedes, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

По его словам, ДТП произошло примерно в 2.00 на пересечении улиц Баайтик Баатыра и Токомбаева (Южные ворота).

"Проезжая мимо, я увидел эвакуатор на дороге и несколько людей на мотоциклах рядом с ним. Успел заметить покореженный мотоцикл на земле и легковую машину неподалеку", - рассказал очевидец.

В пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека информацию об аварии подтвердили.

"По улице Токомбаева в западном направлении двигались Mercedes и мотоцикл. Когда автомобиль стал поворачивать налево, мотоциклист не заметил этого и врезался в машину сзади", - сказали в пресс-службе.

Водитель мотоцикла госпитализирован с повреждениями в области паха. Водитель автомобиля не пострадал.

Оба транспортных средства доставлены на штрафстоянку.

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