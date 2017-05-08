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Езда по встречной и пьяное вождение: итоги рейда «За рулем»

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/ezda-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424695-ru.html

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По дороге на аэропорт "Манас" пьяный мужчина на скутере въехал в ограждение

8 мая 2017, 10:57       Комментарии

Сотрудники Управления патрульной милиции по Бишкеку 4-5 мая провели рейд «За рулем». Об этом сообщает пресс-служба УПМ.
«Предпраздничные и выходные дни в городе являются самыми напряженными в плане безопасности дорожного движения. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения на улицах города Бишкек с 4 по 5 мая 2017 года патрульной милицией проведен рейд предупредительно-профилактического характера под названием "За рулем". Основной упор сделан на выявление грубых нарушений правил дорожного движения, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения», — говорится в сообщении.
В ходе выполнения поставленных задач выявлено 3 тыс. 176 нарушений ПДД. Из них оштрафованы 32 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, 1 тыс. 667 водителей, выехавших на полосу встречного движения в нарушение требований правил дорожного движения. С тонировочными покрытиями боковых, а также лобовых стекол было выявлено 17 автомашин. Поставлены на штрафстоянку 111 автотранспортных средств.

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