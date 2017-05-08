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Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим от стихийных бедствий на юге Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/mediki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424694-ru.html

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Премьер-министр поручил доставить необходимые стройматериалы в пострадавшие от землетрясений населенные пункты в Чон-Алае

8 мая 2017, 11:13       Комментарии

Накануне, 7 мая 2017 года, министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев посетил села Чон Алайского района Ошской области, где накануне произошли землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«Глава ведомства ознакомился с ходом работ по организации и оказанию медицинской помощи жителям. Поручил вести работы по оказанию медицинской помощи в усиленном режиме, проводить работы по профилактике острых кишечных инфекций и держать под контролем эпидситуацию», — говорится в сообщении МЗ КР.
В рамках рабочей поездки министр планирует посетить села Узгенского района Ошской области и населенные пункты Джалал-Абадской области, где произошли стихийные бедствия.
«Всего с 5 мая 2017 года медицинскими работниками осмотрены 1762 человека. На стационарном лечении в ЦОВП Дароот Коргон находятся 4 человека, трое из них — дети. В родильный стационар Ошской межобластной объединенной клинической больницы госпитализированы 2 беременные женщины. Состояние всех госпитализированных удовлетворительное, все получают соответствующее лечение», — отмечают медики.
В Чон Алайском районе развернута мобильная клиника. Медицинскую помощь оказывают 18 врачей и 36 человек среднего медицинского персонала. Задействованы 6 машин скорой медицинской помощи, недостатка в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения нет, подчеркивают в Минздраве КР.
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