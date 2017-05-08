Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим от стихийных бедствий на юге Кыргызстана

8 мая 2017, 11:13 Комментарии

Накануне, 7 мая 2017 года, министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев посетил села Чон Алайского района Ошской области, где накануне произошли землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Глава ведомства ознакомился с ходом работ по организации и оказанию медицинской помощи жителям. Поручил вести работы по оказанию медицинской помощи в усиленном режиме, проводить работы по профилактике острых кишечных инфекций и держать под контролем эпидситуацию», — говорится в сообщении МЗ КР.

В рамках рабочей поездки министр планирует посетить села Узгенского района Ошской области и населенные пункты Джалал-Абадской области, где произошли стихийные бедствия.

«Всего с 5 мая 2017 года медицинскими работниками осмотрены 1762 человека. На стационарном лечении в ЦОВП Дароот Коргон находятся 4 человека, трое из них — дети. В родильный стационар Ошской межобластной объединенной клинической больницы госпитализированы 2 беременные женщины. Состояние всех госпитализированных удовлетворительное, все получают соответствующее лечение», — отмечают медики.

В Чон Алайском районе развернута мобильная клиника. Медицинскую помощь оказывают 18 врачей и 36 человек среднего медицинского персонала. Задействованы 6 машин скорой медицинской помощи, недостатка в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения нет, подчеркивают в Минздраве КР.

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