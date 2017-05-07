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Художник Бэнкси изобразил флаг Евросоюза без одной звезды

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359499_hy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424693-ru.html

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В Бишкеке проходит выставка детских рисунков "Евросоюз глазами детей"

8 мая 2017, 10:45       Комментарии

нглийский художник в стиле стрит-арт Бэнкси нарисовал в британском городе Дувр на фасаде здания флаг Евросоюза с 11-ю золотыми звездами. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает газета The Independent.
Представители художника подтвердили, что авторство граффити принадлежит ему. Фотографии работы над рисунком опубликованы в Instagram-аккаунте Бэнкси.
По информации The Independent, поводом для изображения флага без одной звезды стал затянувшийся Brexit.
Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято по результатам референдума 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.
28 марта 2017-го премьер-министр Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.
3 мая стало известно, что Великобритания отказывается платить за Brexit 100 миллиардов евро. По мнению Франции и Германии, именно столько Соединенное Королевство должно ЕС из расчета взятых на себя долгосрочных финансовых обязательств. Британия готова заплатить не более трех миллиардов.
Бэнкси - псевдоним английского андерграундного художника стрит-арта, чья личность неизвестна. Граффити Бэнкси стали появляться на улицах с начала 1990-х годов. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, поэтому их порча квалифицируется как вандализм.

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