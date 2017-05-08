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Пакистанский пилот отдал управление самолетом стажеру и ушел спать

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359500_pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424692-ru.html

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8 мая 2017, 10:56       Комментарии

Старший пилот авиакомпании Pakistan International Airlines во время полета передал управление пассажирским лайнером стажеру и ушел спать. Об этом сообщает издание Dawn.
Инцидент произошел 26 апреля, но известно об этом стало только сейчас. Самолет выполнял рейс Исламабад - Лондон. На борту находились 205 пассажиров.
Капитан и бывший президент Пакистанской ассоциации пилотов (PALPA) Амир Ахтар Хашми (Amir Akhtar Hashmi) покинул кабину, в которой находились еще два летчика, и отправился спать на одно из пассажирских мест вместо того, чтобы обучать стажера. Новичок остался управлять лайнером под присмотром второго пилота.
Спящего капитана заметил один из пассажиров бизнес-класса. Он сообщил об этом стюардессе, которая упомянула это происшествие в бортовом журнале. По информации издания, авиакомпания изначально не планировала предпринимать какие-либо действия в отношении Хашми, но вышестоящие службы потребовали проведения расследования.
В мае прошлого года сообщалось, что пилоты пассажирского Boeing 737, который следовал из Франции в Кувейт, уснули во время полета. Самолет при этом находился в режиме автопилота.

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