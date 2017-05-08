Глава МИД КР встретился с председателем Народного правительства СУАР КНР

8 мая 2017, 10:45 Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. В рамках официального визита в Китайскую Народную Республику 7 мая 2017 года состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР Ш.Закиром. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Стороны обсудили вопросы кыргызско-китайского межрегионального, приграничного, инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в торгово-экономической сфере, продвижения экспорта продукции КР в КНР, принятия мер по достижению баланса в двусторонней торговле. Выражена готовность совместными усилиями принимать активное участие в реализации китайской инициативы "Одного пояса – одного пути".

Отмечена необходимость тесной координации действий и укрепления сотрудничества в области безопасности, борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом.

Кроме того, стороны обсудили проблемы грузоперевозчиков из Кыргызстана, вопросы получения китайских виз для грузоперевозчиков и граждан, занимающихся предпринимательством на торговой зоне "Китай-Кыргызстан" в уезде Улуучат Кызыл-Суу-Кыргызской автономной области СУАР КНР.

В целях расширения и укрепления двусторонних отношений, решения насущных вопросов от имени правительства КР ЭАбдылдаев пригласил Ш.Закира совершить визит в Кыргызстан.