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Глава МИД КР встретился с председателем Народного правительства СУАР КНР

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-mid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424691-ru.html

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8 мая 2017, 10:45       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. В рамках официального визита в Китайскую Народную Республику 7 мая 2017 года состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР Ш.Закиром. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Стороны обсудили вопросы кыргызско-китайского межрегионального, приграничного, инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в торгово-экономической сфере, продвижения экспорта продукции КР в КНР, принятия мер по достижению баланса в двусторонней торговле. Выражена готовность совместными усилиями принимать активное участие в реализации китайской инициативы "Одного пояса – одного пути".
Отмечена необходимость тесной координации действий и укрепления сотрудничества в области безопасности, борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом.
Кроме того, стороны обсудили проблемы грузоперевозчиков из Кыргызстана, вопросы получения китайских виз для грузоперевозчиков и граждан, занимающихся предпринимательством на торговой зоне "Китай-Кыргызстан" в уезде Улуучат Кызыл-Суу-Кыргызской автономной области СУАР КНР.
В целях расширения и укрепления двусторонних отношений, решения насущных вопросов от имени правительства КР ЭАбдылдаев пригласил Ш.Закира совершить визит в Кыргызстан.

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