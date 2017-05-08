 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.85 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мотоцикл и Mercedes столкнулись в Бишкеке — ДТП у Южных воротМотоцикл и Mercedes столкнулись в Бишкеке — ДТП у Южных воротПакистанский пилот отдал управление самолетом стажеру и ушел спатьПакистанский пилот отдал управление самолетом стажеру и ушел спать

В Чон Алайском районе, где произошло землетрясение, развернута мобильная клиника – МЗ КР

Источник:
http://kabar.kg/news/v-chon-al...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424690-ru.html

Похожие новости

Открыты счета для оказания помощи пострадавшим в результате оползня в Узгене и землетрясения в Чон-Алайском районе Оша

В Ошской области произошло землетрясение

В Кыргызстане произошло землетрясение силой 3-3,5 балла

Информация по оказанию медицинской помощи в Чон Алайском районе Ошской области

Лучшие сотрудники мобильного оператора О! отмечены наградами

8 мая 2017, 10:57       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. В Чон Алайском районе Ошской области, где произошло землетрясение, развернута мобильная клиника, сообщает пресс-служба Минздрава КР.
По ее информации, накануне министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев посетил села Чон Алайского района, где произошли землетрясения.
Министр здравоохранения ознакомился с ходом работ по организации и оказанию медицинской помощи жителям. Поручил вести работы по оказанию медицинской помощи в усиленном режиме, проводить работы по профилактике острых кишечных инфекций и держать под контролем эпидситуацию.
В рамках своей рабочей поездки министр планирует посетить села Узгенского района Ошской области, и села Джалал-Абадской области, где произошли стихийные бедствия.
По данным Минздрава КР, всего с 5 мая 2017 года медицинскими работниками осмотрены 1 тыс 762 человека. На стационарном лечении в ЦОВП Дароот Коргон находятся 4 человека, из них трое дети. В родильный стационар Ошской межобластной объединенной клинической больницы госпитализированы 2 беременные женщины. Состояние всех госпитализированных удовлетворительное, получают соответствующее лечение.
"В Чон Алайском районе развернута мобильная клиника. Медицинскую помощь оказывают 18 врачей и 36 человек среднего медицинского персонала. Задействованы 6 машин скорой медицинской помощи, недостатка в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения нет", - говорится в сообщении.
С 3 мая в Чон-Алайском районе были зафиксированы 16 землетрясений с различной магнитудой, 8 из которых превышали четыре балла.
В целом было обследовано 993 жилых домов, из которых 8 полностью разрушены, 529 находятся в аварийном состоянии и 456 нуждаются в различном ремонте.
В капитальном ремонте также нуждается и местная больница, в аварийное состояние в результате землетрясения пришли мечеть и средняя школа.
В пострадавшей местности были разбиты 510 палаток, в которых размещены 2964 жителей.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум