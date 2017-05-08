В Чон Алайском районе, где произошло землетрясение, развернута мобильная клиника – МЗ КР

8 мая 2017, 10:57 Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. В Чон Алайском районе Ошской области, где произошло землетрясение, развернута мобильная клиника, сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По ее информации, накануне министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев посетил села Чон Алайского района, где произошли землетрясения.

Министр здравоохранения ознакомился с ходом работ по организации и оказанию медицинской помощи жителям. Поручил вести работы по оказанию медицинской помощи в усиленном режиме, проводить работы по профилактике острых кишечных инфекций и держать под контролем эпидситуацию.

В рамках своей рабочей поездки министр планирует посетить села Узгенского района Ошской области, и села Джалал-Абадской области, где произошли стихийные бедствия.

По данным Минздрава КР, всего с 5 мая 2017 года медицинскими работниками осмотрены 1 тыс 762 человека. На стационарном лечении в ЦОВП Дароот Коргон находятся 4 человека, из них трое дети. В родильный стационар Ошской межобластной объединенной клинической больницы госпитализированы 2 беременные женщины. Состояние всех госпитализированных удовлетворительное, получают соответствующее лечение.

"В Чон Алайском районе развернута мобильная клиника. Медицинскую помощь оказывают 18 врачей и 36 человек среднего медицинского персонала. Задействованы 6 машин скорой медицинской помощи, недостатка в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения нет", - говорится в сообщении.

С 3 мая в Чон-Алайском районе были зафиксированы 16 землетрясений с различной магнитудой, 8 из которых превышали четыре балла.

В целом было обследовано 993 жилых домов, из которых 8 полностью разрушены, 529 находятся в аварийном состоянии и 456 нуждаются в различном ремонте.

В капитальном ремонте также нуждается и местная больница, в аварийное состояние в результате землетрясения пришли мечеть и средняя школа.

В пострадавшей местности были разбиты 510 палаток, в которых размещены 2964 жителей.