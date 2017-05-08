8 мая 2017, 10:48 Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. Кубок Кыргызстана по футболу стартует 17 мая, сообщили в пресс-службе Футбольной лиги страны.

В этот день состоятся встречи участников 1/32 финала. Игры 1/16 финала пройдут 24 мая.

Всего в текущем розыгрыше пока заявлены 20 команд, среди которых есть представители Высшей (топ) лиги страны - "Дордой", "Алга" (Бишкек), "Кара-Балта", "Абдыш-Ата" (Кант), "Нефтчи" (Кочкор-Ата) и "Алай" (Ош). Они стартуют с 1/8 финала.

Федерация футбола КР ранее представила турнирную таблицу соревнований.

Победители всех раундов, кроме полуфинала, определятся по итогам одного поединка. Полуфинал пройдет в домашнем и гостевом форматах.

Еще несколько команд - участники 1/16 и 1/32 финала - определятся чуть позже. Команды из Нарынской области не примут участия в нынешнем розыгрыше кубка по причине отсутствия своего футбольного поля и неучастия во Второй лиге в 2016-2017 годах.

Финал второго по значимости турнира страны запланирован на 23 сентября.

Текущим обладателем Кубка Кыргызстана по футболу является бишкекский "Дордой".