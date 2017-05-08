Прогноз погоды: в Бишкеке осадки маловероятны

8 мая 2017, 9:15 Комментарии
По данным Кыргызгидромета, 8 мая осадки маловероятны. Ветер западный 4-9 м/с. 9 мая и 10 мая ночью без осадков. 10 мая днем возможен дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с.
<table border="1"> <tr> <td>Температура воздуха °С</td> <td>08.05.2017</td> <td>09.05.2017</td> <td>10.05.2017</td> </tr> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> </tr> <tr> <td>Бишкек</td> <td>10…12</td> <td>23…25</td> <td>11…13</td> <td>25…27</td> <td>13…15</td> <td>26…28</td> </tr> <tr> <td>Ош</td> <td>11…13</td> <td>20…22</td> <td>12…14</td> <td>24…26</td> <td>13…15</td> <td>25…27</td> </tr> </table>