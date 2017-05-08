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Макрон стал президентом Франции с 66% голосов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359503_ma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424687-ru.html

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8 мая 2017, 10:13       Комментарии

По итогам подсчета 99,9% бюллетеней кандидат-центрист Эммануэль Макрон набрал 66,06%, а его соперница Марин Ле Пен - 33,94%, сообщает Би-би-си.
Рекордно высоким было количество пустых или испорченных бюллетеней и не голосовавших избирателей.
Министерство внутренних дел Франции официально признало Макрона победителем этих выборов.
39-летний Макрон стал самым молодым президентом в истории страны.
Подсчитаны практически все бюллетени как на участках на территории Франции, так и за рубежом. Разрыв в целых 33 процентных пункта между кандидатами оказался больше, чем предсказывали проведенные перед выборами опросы.
В то же время высоким оказалось количество французов, не проголосовавших ни за одного из кандидатов - таких было 25,38%.
В штабе Макрона начали праздновать победу еще до окончания подсчета голосов. Кандидат принял поздравления от Ангелы Меркель, Терезы Мэй, Дональда Трампа и канадского премьера Джастина Трюдо.
Поздно вечером в пятницу, в последний час перед наступлением "дня тишины" перед голосованием, в интернете была опубликована похищенная электронная переписка из штаба Макрона. По признанию штаба, среди опубликованных документов содержались как подлинные, так и сфабрикованные.
Часть метаданных документов была на русском языке, и это вызвало новые подозрения во вмешательстве российских хакеров, возможно тех же, которые в прошлом году похитили и опубликовали переписку демократов в США, отмечали эксперты.
В своей победной речи Макрон провозгласил новую эпоху в истории Франции. Обращаясь к своим избирателям, он пообещал в течение следующих пяти лет бороться за единство Европы.
"Сегодня вы победили. Победила Франция. Все говорили нам, что это невозможно, но они не знают Францию", - сказал Макрон.
В Париже перед зданием Лувра собралась ликующая толпа сторонников Макрона, позже там появился и сам избранный президент.
Побежденная Марин Ле Пен, выступая перед сторонниками, поблагодарила всех, кто за нее проголосовал. Она отметила, что прошедшие выборы показали разделение страны на "патриотов" и "глобалистов". Ле Пен заявила, что ее партии "Национальный фронт" необходимы глубокие преобразования, которые она намерена провести.
"Французы выбрали нового президента Республики и предпочли преемственность. Я позвонила господину Макрону, чтобы поздравить его с избранием, потому что в моем сердце - интересы страны. Я пожелала ему успеха перед лицом проблем, стоящих перед Францией", - заявила Ле Пен.
Кандидаты на нынешних выборах - бывший инвестиционный банкир Эммануэль Макрон и лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен - предлагали избирателям кардинально разные программы. Ле Пен выступала за выход из Евросоюза и ужесточение миграционных законов, Макрон - за интеграцию с ЕС.

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