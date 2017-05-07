В Бишкеке прошла выставка моделей военной и гражданской техники

8 мая 2017, 10:18 Комментарии

Ставший традицией парад на Красной площади в Москве, приуроченный к 9 мая, год из года демонстрирует как новую, так и старую военную технику. К сожалению, полюбоваться танками и самолетами в Бишкеке возможности нет. Всё, что можно увидеть на празднике в столице Кыргызстана - это советский Т-34. Но не стоит отчаиваться. Бишкекский Клуб Стендового моделизма на два дня открывал выставку моделей военной и гражданской техники и авиации, где можно было посмотреть на легендарные Т-34, ИС-2, пантеру и многие другие экспонаты.

Изначально, как делится один из организаторов выставки Леонид Мищенков, планировалось выставить чуть более 100 моделей, но в итоге гости могли наблюдать более 200 единиц различной техники в масштабах 1:32, 1:48,1:72,1:144 и 1:200. На одних стендах выставлены пехотинцы, самолеты, артиллерия, танки и грузовики.

Интерес к выставке проявляли как взрослые, так дети. За два дня посмотреть на модели техники пришли более 500 человек. И не зря, ведь это только кажется, что собрать модель дело плевое. В действительности это отнимает немало времени и сил.

Чтобы собрать одну модель, уходит около 4 часов и это малая часть всего процесса. Корпус необходимо правильно покрасить и придать ему реалистичные черты, такие как грязь, ржавчину, нагар от выхлопной трубы и множество других мелких деталей.

По окончанию выставки ознакомиться с моделями можно будет лишь в интернете, но организаторы поделились, что, возможно, в этом году пройдет ещё одна выставка, но уже приуроченная к другой тематике. Какой именно пока не сообщается.