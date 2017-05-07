Глобус из травы: Мнение экспертов по легализации марихуаны в Кыргызстане

8 мая 2017, 10:21 Комментарии

3 мая на заседании, посвященном Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года, председатель Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов в шутливой форме предложил легализовать анашу, чтобы привлечь туристов в Кыргызстан. А благоприятные условия для этого созданы в Иссык-Кульской области, отметил он. "Легализуйте марихуану. Ничего не надо делать - у вас туристы пачками будут. Все СНГ будет здесь, мест в гостиницах не останется. Вот это фишка", - сказал глава Нацбанка.

Его высказывание быстро подхватили СМИ. А интернет пространство просто взорвалось от этого предложения. Пользователи соцсетей бурно обсуждали тему, поделившись на два лагеря. И хотя Абдыгулов лишь пошутил, но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. Тем более, в последнее время идет тенденция, когда некоторые государства все же решились на такой шаг.

Совпадение это или нет, но в этот момент на берегу озера Иссык-Куль с 3 по 5 мая проходил международный семинар по наркопрофилактике для представителей СМИ и пресс-служб госорганов Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. На мероприятие были приглашены и эксперты по наркоконтролю, у которых консультант пресс-центра Министерства здравоохранения Елена Баялинова узнала, что же они думают по поводу легализации марихуаны в Кыргызстане.

Януш Сиерославский, международный эксперт, член Национального Польского бюро по противодействию наркотикам

"У меня нет никаких исследований по Кыргызстану. Но смотря на то, что происходит в мире, заметно, что всё больше стран думают о легализации марихуаны, а некоторые уже это сделали. Мировая тенденция идет в направлении легализации. Я думаю, что раньше или позже марихуана будет легализована везде. Возникает вопрос: "Когда это произойдет, в какой конкретной стране и каким образом?"

Легализация – вещь очень сложная. Это не значит, что надо просто открыть рынок, снять все запреты, и каждый может делать всё, что хочет. Марихуана – опасное психоактивное вещество, и если его легализовать, то нужно серьезно и строго регулировать этот процесс, кто, когда и каким способом будет его продвигать с учетом всех налоговых интересов.

Легализовать марихуану можно в таких условиях, когда есть много людей, которые её употребляют, и мы знаем, что в обществе есть какая-то дисциплина и существуют разные меры, которые регулируют этот процесс, и где нет коррупции, других опасностей и общество готово к этому. Если большинство представителей этого общества против, то однозначно этого делать нельзя. Я бы прежде провел анализ и консультации и вынес этот вопрос на широкое обсуждение.

Александр Зеличенко, директор Центральноазиатского центра наркополитики

По большому гамбургскому счету я не против легализации, но говорить об этом сейчас, здесь в Кыргызстане, на мой взгляд, это абсурд. Мы абсолютно не готовы к этому сегодня. Мечтать о том, что сюда хлынут туристы, и за счет этого мы создадим туристический рай, это смешно.

Может быть, они и хлынут, но это будет голимый криминал, который хлынет сюда со всех бывших советских республик. Тогда давайте легализуем еще и проституцию, и тогда здесь будет еще больше туристов! Еще можно легализовать хранение оружия, как на диком Западе. Давайте разрешим носить кольты, если мы думаем, что за счет этого мы улучшим свое положение!

Некоторые горячие головы предлагают нам еще и опиумный мак здесь снова высаживать и т.п. Давайте превратимся в Колумбию и пойдем по её пути! Наверно, когда-нибудь, не дай Бог, это и случится с нами и не только с марихуаной, но пройдет не один год, чтобы это когда-нибудь стало возможным.

Сегодня я об этом даже не говорил и не думал бы. Давайте сначала будем жить так же, как живут те страны, которые сегодня позволяют себе легализовать марихуану, создадим такое же, как там, уважение к закону, такую же философию главенства права и такую же некоррумпированную мощную судебную систему, добьемся экономического подъема и будем жить так же, как живут в тех же Нидерландах или Калифорнии, а потом уже будем говорить о том, что давайте легализуем здесь марихуану, а не наоборот.