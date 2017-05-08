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В Бишкеке пройдет фестиваль европейского кино

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424684-ru.html

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8 мая 2017, 10:18       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. С 11 по 14 мая в бишкекском кинотеатре "Манас" пройдет фестиваль европейских фильмов. Об этом сообщает представительство ЕС в КР.
Все желающие смогут посмотреть в течение четырех дней 10 новых фильмов из стран Европейского Союза на оригинальных языках с русскими субтитрами.
Фильмы представлены странами-участницами ЕС – Великобританией, Германией, Францией, Италией, Чехией, Словакией, Словенией, Венгрией, Испанией и Эстонией.
Вход на фестиваль свободный, но требуется забронировать билеты на сайте Ticket.kg. Каждый человек может забронировать не более шести билетов.
Фестиваль организован представительством ЕС в КР совместно с аккредитованными посольствами стран-участниц Союза для укрепления культурных связей между Кыргызстаном и Евросоюзом.
Кроме того, мероприятие приурочено к празднованию Дня Европы и 60-летию Европейского Союза.

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