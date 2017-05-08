 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.85 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Глава МИД КР и председатель правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района обсудили вопросы борьбы с терроризмомГлава МИД КР и председатель правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района обсудили вопросы борьбы с терроризмомКакие офисы запретят открывать в многоэтажных домах — проект ГосстрояКакие офисы запретят открывать в многоэтажных домах — проект Госстроя

Разгневанный решением судьи тренер порвал на себе рубашку

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359493_ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424683-ru.html

Похожие новости

Соцфонд КР: Факт перечисления пенсии умершей женщине выявлен Управлением внутреннего аудита ведомства

Прогноз погоды: в Бишкеке ветрено

Прогноз погоды: в Бишкеке ветренно

Комитет ЕЭК принял решение о разработке концепции налогообложения электронной торговли в ЕАЭС

Правила рассмотрения ЕЭК заявлений потребителей о нарушении их прав организациями железнодорожного транспорта

8 мая 2017, 9:31       Комментарии

Главный тренер аргентинского "Эстудиантеса" Нельсон Вивас был удален с поля в матче национального чемпионата с "Бока Хуниорс". Видео появилось в Twitter-аккаунте Paddy Power.
Вивас требовал назначения пенальти в пользу своей команды, но судья этого не сделал. Тренер обрушился с ругательствами на бокового арбитра, за что был удален. По пути в раздевалку он разорвал на себе рубашку.
Встреча завершилась со счетом 0:0. "Бока Хуниорс" лидирует в турнирной таблице чемпионата Аргентины с 49 очками, "Эстудиантес" идет на 6-й строчке, отставая на 8 очков.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум