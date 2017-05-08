Разгневанный решением судьи тренер порвал на себе рубашку

8 мая 2017, 9:31 Комментарии

Главный тренер аргентинского "Эстудиантеса" Нельсон Вивас был удален с поля в матче национального чемпионата с "Бока Хуниорс". Видео появилось в Twitter-аккаунте Paddy Power.

Вивас требовал назначения пенальти в пользу своей команды, но судья этого не сделал. Тренер обрушился с ругательствами на бокового арбитра, за что был удален. По пути в раздевалку он разорвал на себе рубашку.

Встреча завершилась со счетом 0:0. "Бока Хуниорс" лидирует в турнирной таблице чемпионата Аргентины с 49 очками, "Эстудиантес" идет на 6-й строчке, отставая на 8 очков.