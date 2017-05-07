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Глава МИД КР и председатель правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района обсудили вопросы борьбы с терроризмомГлава МИД КР и председатель правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района обсудили вопросы борьбы с терроризмом

"Евровидение" в Киеве: Самая длинная красная дорожка в истории конкурса

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359497_ev...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424682-ru.html

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8 мая 2017, 9:51       Комментарии

Гости "Евровидения-2017" в воскресенье, 7 мая, прошли по красной дорожке, развернутой в Мариинском парке Киева. Организаторы конкурса вели трансляцию события в Facebook.
В этом году красная дорожка стала самой длинной за всю историю "Евровидения". Ее длина составила 265 метров и ведет к выставочному центру "Парковый". На его крыше 42 делегации, участвующие в конкурсе, поднимут флаги своих стран. Церемония открытия, на которой выступят супруга президента Украины Марина Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко, начнется в 20:00.
Ранее организаторы "Евровидения-2017" сообщали в Facebook, что сцену конкурса спроектировал дизайнер Флориан Видер. Ее вес составит 30 тонн. На зрительских трибунах будет 7000 мест, в том числе 50 мест для людей с инвалидностью.
Украина завоевала право на проведение "Евровидения", когда победителем конкурса в прошлом году стала певица Джамала. Полуфиналы конкурса состоятся в Киеве 9 и 11 мая, а финал пройдет 13 мая.
Согласно Книге рекордов Гиннесса, самая длинная красная дорожка в истории была постелена в Германии в 2014 году. Она растянулась на 5,35 километра.

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