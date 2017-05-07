"Евровидение" в Киеве: Самая длинная красная дорожка в истории конкурса

8 мая 2017, 9:51 Комментарии

Гости "Евровидения-2017" в воскресенье, 7 мая, прошли по красной дорожке, развернутой в Мариинском парке Киева. Организаторы конкурса вели трансляцию события в Facebook.

В этом году красная дорожка стала самой длинной за всю историю "Евровидения". Ее длина составила 265 метров и ведет к выставочному центру "Парковый". На его крыше 42 делегации, участвующие в конкурсе, поднимут флаги своих стран. Церемония открытия, на которой выступят супруга президента Украины Марина Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко, начнется в 20:00.

Ранее организаторы "Евровидения-2017" сообщали в Facebook, что сцену конкурса спроектировал дизайнер Флориан Видер. Ее вес составит 30 тонн. На зрительских трибунах будет 7000 мест, в том числе 50 мест для людей с инвалидностью.

Украина завоевала право на проведение "Евровидения", когда победителем конкурса в прошлом году стала певица Джамала. Полуфиналы конкурса состоятся в Киеве 9 и 11 мая, а финал пройдет 13 мая.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самая длинная красная дорожка в истории была постелена в Германии в 2014 году. Она растянулась на 5,35 километра.