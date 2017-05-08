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Глава МИД КР и председатель правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района обсудили вопросы борьбы с терроризмом

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424681-ru.html

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Обсуждены вопросы получения китайских виз — МИД Кыргызстана

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8 мая 2017, 9:42       Комментарии

В рамках официального визита в Китай 7 мая состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Шохратом Закиром. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба МИД.
Стороны обсудили вопросы кыргызско-китайского межрегионального, приграничного, инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в торгово-экономической сфере, продвижения экспорта продукции КР в КНР, принятия мер по достижению баланса в двусторонней торговле. Выражена готовность совместными усилиями принимать активное участие в реализации китайской инициативы "Одного пояса - одного пути".
Отмечена необходимость тесной координации действий и укрепления сотрудничества в области безопасности, борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом.
Кроме того, стороны обсудили проблемы грузоперевозчиков из Кыргызстана, вопросы получения китайских виз для грузоперевозчиков и граждан, занимающихся предпринимательством на торговой зоне "Китай-Кыргызстан" в уезде Улуучат Кызыл-Суу-Кыргызской автономной области СУАР КНР.
В целях расширения и укрепления двусторонних отношений, решения насущных вопросов от имени правительства КР министр пригласил Ш.Закира совершить визит в Кыргызстан.

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