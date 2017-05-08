Какие офисы запретят открывать в многоэтажных домах — проект Госстроя

8 мая 2017, 9:21 Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. Государственное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) предлагает правительству КР утвердить перечень разрешенных и запрещенных видов деятельности в нежилых помещениях многоквартирных домов. Проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

В ведомстве отмечают, что население привыкло к магазинам, кафе и сервисным центрам на первых этажах многоквартирных домов, но их следует открывать с учетом права граждан на тишину и покой. Перечень предлагается утвердить и для того, чтобы предприниматели еще до открытия бизнеса знали, пригодно конкретное помещение для использования или нет.

Госстрой приводит в пример точки общественного питания, которые открывают в перепрофилированных помещениях.

"Используя общие канализационные сети, эти объекты так забивают их жирами, что они выходят из строя. Страдают и вентиляционные системы", - отмечают в ведомстве.

По мнению руководства Госстроя, проблема требует государственного регулирования, а отсутствие единого регламента приводит к разному толкованию правил и чаще всего - к недопониманию и недовольству в обществе.

"При разработке перечня руководствовались тем, что использование нежилых помещений в многоквартирных домах должно создавать безопасную и здоровую среду для жителей и условия для развития предпринимательства, с обеспечением сохранности жилищного фонда", - говорится в справке-обосновании к проекту.

Согласно предложению Госстроя, предлагается разрешить следующие виды деятельности:

<ul> <li>торговля продовольственными и непродовольственными товарами;</li> <li>услуги общественного питания, предусмотренные при проектировании дома;</li> <li>услуги бытового обслуживания (парикмахерские, салоны красоты, часовые мастерские, ателье и т. д.);</li> <li>банковские услуги (отделения банков и пунктов обмена валюты);</li> <li>услуги связи (отделения почты);</li> <li>жилищные и ремонтно-эксплуатационные органы, учреждения культуры, образования, спорта, пункты милиции, органов прокуратуры, суда, адвокатуры, нотариата, мастерские художников и скульпторов.</li> </ul>

Также разрешатся открывать в многоквартирных домах офисы предпринимателей, страховых организаций.

Запрещается открытие предприятий общественного питания, не предусмотренных при проектировании дома. Также под запрет попадают увеселительные заведения, работающие после 23.00 (рестораны, кафе, ночные клубы, бары, дискотеки), магазины по продаже химических товаров и взрывоопасных материалов, химчистки, мастерские по ремонту обуви, бани, сауны, общественные уборные, учреждения по оказанию ритуальных услуг и промышленные производства.