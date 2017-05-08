Cразу после голосования на президентских выборах умер 89-летний француз

8 мая 2017, 9:02 Комментарии

89-летний француз умер от инфаркта сразу после того, как опустил бюллетень в урну для голосования в городе Дравей. Об этом сообщает лента.ру со ссылкой на Le Parisien.

Мужчина вместе с сыном пришел на избирательный участок в город Дравей в 25 километрах к югу от Парижа. Сразу после исполнения своего гражданского долга он потерял сознание и вскоре скончался. Как стало известно позднее, причиной смерти стал сердечный приступ.

В настоящее время избирательный участок закрыт.

В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов главы государства. В нем участвуют кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон. Голосование началось в 8:00 по местному времени.

К полудню явка составила 28,23 процента. В первом туре явка на середину дня составляла 28,54 процента зарегистрированных избирателей.

В первом туре, который прошел 23 апреля, Макрон набрал 24,01 процента голосов, Ле Пен - 21,3 процента.