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Письма с фронта: "Письмецо к Родине" Кусейина Эсенкожоева Аалы Токомбаеву

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359492_pi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424678-ru.html

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8 мая 2017, 9:10       Комментарии

Ежегодно 9 мая весь мир чествует ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый раз в преддверии Дня Победы мы вспоминаем подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Государственный архив Кыргызстана собрал письма героев, подаривших нам победу над фашизмом, а "ВБ" публикует их.
Кусейин Эсенкожоев родился 20 мая 1920 в селе Ичке-Булун Джети-Огузского района Иссык-Кульской области погиб 15 марта 1944. Он был советским кыргызским прозаиком, поэтом и переводчиком. А также был первым кыргызским писателем-фантастом.
Оставив учёбу на третьем курсе института, добровольцем вступил в ряды РККА. Был направлен на ускоренные командирские курсы в Алма-Ате и, получив звание лейтенанта 14 декабря 1941 года отправлен на фронт. Будучи командиром минометного взвода, воевал под Калугой, Донецком, на Днепре, был ранен. 15 марта 1944 года погиб на передовой.
В своем письме, отправленном 25 января 1943 года Кусейин Эсенкожоев пишет своему коллеге писателю Аалы Токомбаеву о том что давно не получал от него весточки да и у самого мало времени, чтобы писать. Он говорит, что сейчас они готовятся к наступлению и просит почаще присылать новости из дома.
"Здравствуйте Аалы ага! Шлю горячий фронтовой привет и желаю наилучшего пожелание, и успехов в литературном творчестве. Долгое время не получал писем, а так же объективным и субъективным причинам не писал письмо. Только сегодня выбрал время сел за столом и пишу письмецо к Вам, к Родине. Здоровье и жизнь не плохие. Зимняя погода закаляет и природа дарит здоровья, счастье и успехов в наступательном бою, с немецкими захватчиками. Аалы агай, прошу часто писать в письме о новости, о жизни и бытье народа. Жду ответа.С приветом Кусейин. Передайте всем писателям привет",- пишет Эсенкожоев.

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